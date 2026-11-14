Feijóo ratifica que situarà habitatge "en una Vicepresidència" si governa i promet fer "un milió" de llars

Álvaro Ballesteros - Europa Press
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a presidir el Govern d'Espanya, Alberto Núñez Feijóo, ha segellat a Santiago el compromís que, si governa, situarà les polítiques d'habitatge "en una Vicepresidència" perquè "és el principal problema d'Espanya". Però ha agregat que "l'important" és que impulsarà la construcció "d'un milió" de llars des de la Moncloa.
Ho ha manifestat des de la capital gallega, amb el rerefons de la seva entrevista amb el 'podcaster' Jordi Wild, i la polèmica sorgida entorn de la seva afirmació que el seu futur Govern, si ho arriba a conformar després de la cita electoral del 29 de novembre, no tindrà un Ministeri d'Habitatge específic.
Davant unes 8.000 persones, segons dades de l'organització popular i en el qual serà el míting central del PP a Galícia, Feijóo ha recordat que, amb Pedro Sánchez com a president estatal, l'habitatge ha passat d'ocupar "el lloc número 15" en l'escalafó de problemes dels espanyols a convertir-se "en el primer".
"Ha succeït per incompetència i per deixadesa", ha diagnosticat el líder popular, abans de posar-se en mode "examen" per preguntar a l'aforament si algú recordava "qui va ser el primer ministre" al que el líder del PSOE "va donar la responsabilitat" de les polítiques d'habitatge.
"EL MAJOR PROBLEMA D'ESPANYA"
"Aquest ministre es diu José Luis Ábalos. Ara, faré una pregunta encara més difícil: sabeu com es diu l'actual ministra d'Habitatge? No? Ho comprenc perfectament", ha ironitzat, i ha segellat un compromís públic: "Amb mi l'habitatge estarà dins d'una Vicepresidència perquè és el major problema d'Espanya".
"Però l'important no és que estigui dins d'una Vicepresidència, l'important és que farem un milió d'habitatges", ha resolt.