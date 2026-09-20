Feijóo proposa una "ruptura democràtica" amb el govern de Sánchez per a canvi real a Espanya

David Oller - Europa Press
"No es pot governar 4 anys sense Pressupostos" ni política econòmica
BADALONA (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat fer una "ruptura democràtica de la decadència de Sánchez" per fer un canvi real a Espanya i tenir un govern capaç de donar estabilitat i anticipar-se als problemes.
Ho ha dit en un acte del PP de Catalunya aquest diumenge al parc Turó Caritg de Badalona (Barcelona), amb el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
El líder popular ha assegurat que pretén canviar Espanya amb "un canvi real, no un 'bluf' com el d'Illa a Catalunya, que al final segueixen manant els mateixos".
"Farem una neteja total, retornarem les institucions als ciutadans i posarem el país a funcionar", i ha afegit que el problema d'Espanya és que tot està orientat a servir un projecte de poder.
Per a ell, "les decisions es prenen per salvar un sol home" i els diners públics es fan servir per als seus interessos personals, en referència al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
NO ES POT IMPROVISAR EN ECONOMIA
Ha posat el focus en la situació econòmica i ha destacat l'augment de l'IPC per sobre del 4%, malgrat que el govern de Sánchez "diu que tot va bé".
Considera que no es pot solucionar amb pegats, sinó amb reformes estructurals per disminuir els costos de producció: "No es pot governar quatre anys sense Pressupostos, perquè, si no, no hi ha política econòmica".
Ha retret a l'Executiu "viure permanentment en la improvisació, en el reial decret llei i en el xantatge d'última hora", i ha defensat que el Govern espanyol necessita aprovar Pressupostos i complir un projecte.
També ha demanat contenir l'"escalada permanent" d'impostos que, diu, superen les 100 des que Sánchez està al capdavant del seu govern, i ha destacat que l'Impost sobre la Renda ha crescut el doble que l'economia espanyola.