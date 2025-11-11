Feijóo proposa Pérez Llorca com a candidat per substituir Mazón

MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat el secretari general del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, com a candidat per substituir Carlos Mazón al capdavant de la presidència de la Generalitat, segons han informat fonts del partit.
Feijóo ha mantingut aquest dimarts "una última conversa telefònica" amb Pérez Llorca, en la qual li ha comunicat la seva designació com a candidat del PP a la presidència de la Generalitat de cara al ple d'investidura que es convocarà en els pròxims dies "per donar estabilitat a la Comunitat Valenciana com més aviat millor", han afegit les mateixes fonts.
A més a més, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha telefonat als presidents provincials per comunicar-los la decisió de la direcció nacional del partit, que ha comptat amb el suport unànime dels tres territoris, segons fonts del PP.