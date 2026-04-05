Feijóo proposa una llei estatal de cures pal·liatives i demana una "reflexió apartidaria" sobre l'eutanàsia

Gabriel Luengas - Europa Press
MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que la seva partida impulsarà una llei estatal de cures pal·liatives si arriba a la Moncloa i ha demanat fer una "reflexió apartidaria" després del cas de Noelia del Castillo.
"El nostre plantejament és proposar i aprovar, si arribem al Govern, una llei estatal de cures pal·liatives per garantir el suport físic i el suport psicològic a qualsevol persona resident a Espanya i, per tant, l'opció de morir-se no pot ser la norma, ha de ser l'excepció de totes les excepcions", ha assegurat Feijóo en una entrevista concedida a Servimedia, recollida per Europa Press, en la qual no aclareix si derogaria l'actual llei d'eutanàsia. "No m'agradaria en aquest moment reobrir un debat sobre una llei que a més nosaltres no hem recolzat", ha assenyalat.
Feijóo ha instat a fer una reflexió als partits que van recolzar la llei de l'eutanàsia per saber en "què s'ha fallat". "Bé seria fer una reflexió del conjunt de la classe política en què s'ha fallat, per què l'Estat li ha fallat a Noelia i per què tenim el primer cas d'eutanàsia d'una nena de 25 anys que fa estremir a qualsevol consciència", ha afirmat.
"Crec que cal fer una reflexió apartidaria. Aquest assumpte ha remogut les consciències de tots els ciutadans, no és fàcil parlar d'aquest tema, però el que sí asseguro és que aquí hi ha una fallada, hem de reconèixer-ho. Noelia s'ha anat sense que haguem estat capaços d'evitar-ho", ha lamentat Feijóo.
El líder del PP ha defensat que l'objectiu ha de ser garantir l'acompanyament al final de la vida. "El progrés d'Espanya no es pot mesurar en el nombre de morts que permet, sinó en el nombre de vides que acompanya fins a l'últim sospir", ha indicat.
Així mateix, ha atribuït el cas de Noelia a "un abandó i un fracàs evidents de l'Estat", que, segons ha assenyalat, "no ha estat capaç d'atendre-la ni d'ajudar-la a sobreposar-se a la seva situació anímica, emocional i personal". "Noelia no ha tingut la sort de néixer en una família estable. Ha estat ingressada en un centre de menors i ha viscut circumstàncies d'una enorme càrrega emocional", ha manifestat.
REGULARITZACIÓ MASSIVA D'IMMIGRANTS
Durant l'entrevista amb Servimedia, Feijóo també ha advertit que la regularització de migrants provocarà "pressió" sobre la sanitat i l'educació pública, i ha reclamat "frenar-ho" per considerar-ho un "disbarat legal".
En la seva opinió, la mesura va en contra de "totes les institucions europees", del Pacte de Migració i Asil i del Reglament de Retorns aprovat al Parlament Europeu. "Som l'únic país de la Unió Europea que està tramitant una regularització incondicionada sense ni tan sols exigir els antecedents policials de més d'un milió de persones", ha afirmat, al mateix temps que ha afegit que el decret es tramita "sense que se sotmeti a la votació del Congrés".
Així mateix, ha afirmat que atorgar la residència legal a persones en situació irregular augmentarà la població i, per tant, "la pressió" en el sistema sanitari. "Com no influirà en els serveis públics? Si vostè li dona a un milió de persones la residència legal partint d'una situació irregular, automàticament hi ha un milió de persones més de població protegida en el que a sanitat es refereix", ha assenyalat.
Preguntat per la restauració de la universalitat de la sanitat pública --que reverteix les retallades del Govern de Mariano Rajoy de 2012--, Feijóo s'ha mostrat contrari.
"Una cosa és l'atenció davant d'una urgència o emergència d'un ciutadà que està a Espanya, i una altra cosa és atorgar-li un dret a una persona que està irregularment al nostre país", ha declarat a Servimedia al mateix temps que ha criticat que l'Executiu legisli sobre "coses que no gestiona i que no paga".