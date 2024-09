Feijóo promet una resposta ferma al "desafiament" de substituir la Constitució

L'acusa d'intentar posar fi a l'estat autonòmic i deixa clar que els 'barons' del PP no cauran en la seva "bilateralitat tramposa"

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès aquest dimarts una resposta "ferma" del PP al "desafiament nacional" que ha iniciat el cap de l'executiu en voler "substituir la Constitució del 1978 per la imposició del procés del 2017". Després de garantir que els seus 'barons' no cauran en la "bilateralitat tramposa" que pretén el Govern central, ha alertat que la "hipotètica cessió" de Pedro Sánchez "liquida l'equilibri del sistema de finançament de les comunitats en primar el xantatge, les asimetries i els interessos particulars" de Catalunya.

Així s'ha pronunciat Feijóo en un esmorzar informatiu amb el president d'Aragó, Jorge Azcón, organitzat per Europa Press, al qual han assistit la secretària general del PP, Cuca Gamarra, l'alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca, i nombrosos càrrecs del PP i de l'executiu autonòmic d'Aragó.

"Estem davant un veritable desafiament nacional i el que està passant és ni més ni menys que la substitució del gran acord constitucional del 78 per la imposició del procés de l'any 2017", ha declarat, per afegir que es busca una solució "revestida de confederalisme en què prevalen els acords bilaterals entre el govern socialista i els seus socis per mantenir" Pedro Sánchez en el poder.

Així, Feijóo ha dit que, si fa un any es van haver d'enfrontar a l'"amenaça" de l'amnistia, avui tenen davant un "nou pacte amb l'independentisme que es practica pretenent posar fi a la igualtat dels espanyols davant els recursos públics".

MENYS METGES I MENYS INFRAESTRUCTURES

A parer seu, es tracta d'una "independència fiscal en tota regla que posaria fi a la solidaritat dels ciutadans" --que inclou sanitat, educació, serveis socials i infraestructures de l'Estat, segons ha dit-- i que pot costar cada any al voltant de 13.000 milions d'euros.

"El senyor Sánchez i el PSOE hauran d'explicar la seva irresponsabilitat", ha recalcat, per afegir que amb aquest "mercadeig" aquests serveis públics seran "irresponsablement malmesos" i hi haurà "menys infraestructures, metges, inversió i serveis públics a tot Espanya".

NO CAURE EN LA "BILATERALITAT TRAMPOSA"

Així, ha assenyalat que el PP actuarà davant aquest "mercadeig" de Sánchez perquè els ciutadans no han de "pagar les factures" dels seus pactes amb els independentistes i ha afegit que amb aquest objectiu aquest divendres reunirà els presidents autonòmics del partit per deixar clara la seva oposició al "finançament ideològic" que busca Sánchez.

Feijóo ha garantit que el PP defensarà "una Espanya d'entesa" i no caurà "en l'enfrontament" al qual els pretén portar el Govern central a través d'"una bilateralitat tramposa", en al·lusió a les declaracions de la vicepresidenta María Jesús Montero en què oferia aquest finançament singular per a altres autonomies.

Finalment, el president del Partit Popular ha posat en valor la gestió de Jorge Azcón al capdavant del Govern d'Aragó, que encarna "l'Espanya de la unió, de la solidaritat, la lleialtat institucional i la bona gestió".