Feijóo promet una llei de suport al sistema alimentari i 40.000 milions d'inversió hídrica

Defensa saber competir amb països que incompleixen normes de la UE: "Quan no es té por es guanya"



LLEIDA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a presidir el Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha promès aquest dissabte una llei de suport al sistema alimentari espanyol i invertir en 6 anys 40.000 milions d'euros en infraestructrures hídriques.

Ha clausurat un acte del partit sobre agricultura i ramaderia a Gimenells al costat de l'alcalde del poble i cap de llista al Congrés per Lleida, Dante Pérez, i la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat: a ell l'ha elogiat per la seva recent majoria absoluta i a ella per ser "la veu del seny" a Europa.

El líder popular ha presentat 10 propostes sobre el sector agroalimentari i 5 sobre l'aigua al·legant que, si es compleixen, "a Espanya hi ha prou aigua per a tothom".

Ha promès una llei de suport al sistema alimentari espanyol com a sector estratègic; revisar el pla estratègic de la PAC per millorar la viabilitat de les explotacions; mesures per al sector primari per pal·liar l'augment de costos energètics, de combustibles i matèries primeres; reforçar la posició dels productors i millorar la transparència entre la producció, la indústria i la distribució.

També vol "intentar" que els productors s'incorporin a cooperatives; plans estratègics per als principals sectors agroalimentaris; reforçar la viabilitat de les assegurances agràries; assegurar el relleu generacional amb polítiques fiscals per a joves i dones; ajudar la innovació i digitalització, amb pàgines web per vendre el món; i polítiques d'aigua, que ha desplegat en 5 propostes.

Ha promès un Pacte Nacional de l'Aigua; que aquest pla comporti 40.000 milions d'inversions hídriques en 6 anys; una xarxa nacional estratègica de l'aigua entre Govern central i autonomies, perquè aquesta inversió sigui eficaç; un pla de modernització d'infraestructures de l'Estat, empreses i canals, que ha definit com a garantia de l'aigua embassada; i un pla per optimitzar l'eficiència de l'aigua perquè la xarxa de proveïment "perd entre un 20 i 25% de l'aigua cada dia".

UN MINISTERI "DE SEGONA"

El sector és "un dels grans damnificats del 'sanchisme'" perquè el seu ministeri s'ha convertit en una cartera de segona categoria, i ha dit que per primera vegada en 25 anys ha baixat el saldo comercial de la indústria agroalimentària espanyola: un 20%.

També ha defensat abaixar impostos perquè les empreses s'instal·lin en l'àmbit rural, i ha promès complementar-ho amb serveis en aquests llocs.

SENSE CENTRALISME

A més, ha afirmat que Espanya necessita funcionar sense centralisme, però també rebutjant imposicions de ningú, en al·lusió implícita als nacionalistes: "Aquí tots som iguals, i els que volen menjar sols és que volen menjar més".

I ha considerat imprescindible saber competir amb els països veïns i també amb els països que no segueixen tots els reglaments comunitaris que afecten el sector: "Quan no es té por, es guanya".

EL PREU DE LES TARONGES

Feijóo ha reiterat que els agricultors reben 12 cèntims per un quilo de taronges malgrat les crítiques que va rebre, després de les quals ja va dir aquesta setmana que no es referia al preu de venda al públic: "van riure d'aquesta dada. Com es nota que aquests senyors no es dediquen a l'agricultura".

"Fins i tot han dit que Feijóo no està informat", per la qual cosa ha convidat els seus crítics a parlar amb el sector perquè sàpiguen que aquest preu és cert i que una bossa de plàstic val més, com ja va dir.

PETICIONS DEL SECTOR

Dante Pérez, que és agricultor i ramader, ha introduït abans un debat amb els presidents d'Asaja Mujeres, Blanca Carroto; Associació Espanyola de Productors de Boví de Carn (Asoprovac), Ricard Godia; Federació Nacional de Productors i Exportadors de Fruites i Hortalisses, José María Pozancos; Associació Espanyola de Distribuïdores, Autoserveis i Supermercats, Ignacio García Magarzo, i Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals Deshidratat, Cristina Vendrell.

Carroto ha destacat que la viabilitat de les explotacions agràries i ramaderes requereix portar aigua on no n'hi ha, i "cal donar la volta" a la imatge del camp reflectint-lo com una oportunitat de negoci, si bé alhora cal donar suport als seus joves incentivant-los i facilitant-los l'accés a la terra.

Godia ha acusat el Govern central de falta de diàleg amb el seu sector, d'estar contra la producció de carn i de fer demagògia amb les macrogranges (que no considera un reflex del que són les granges a Espanya) i ha demanat al pròxim president "diàleg amb el sector per reglamentar bé".

Pozancos ha demanat simplificar el marc regulatori del sector hortofrutícola, perquè veu "desproporcionalitat entre objectius i mesures".

García Magarzo ha lamentat que els distribuïdors han passat "d'herois a malvats" des de la pandèmia fins a l'actual crisi, per la pujada de preus, però ha assegurat que està justificada, tot i que la pujada no s'està entenent per culpa, en gran part, del "soroll polític".

Vendrell ha reclamat que "es tingui en compte" la importància del seu sector a Espanya (perquè és líder mundial en producció d'alfals deshidratat), ha afegit que els farratges no estan rebent l'aigua que necessiten per sobreviure (perquè la situació de la indústria és difícil i, a més, ha d'afrontar costos molt alts) i també ha demanat simplificar la burocràcia a l'hora d'exportar.