Feijóo promet un finançament "just" en un any si governa i ofereix a CCAA del PSOE la proposta signada pel PP

Ramón Comet - Europa Press
ZARAGOZA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit aquest diumenge al president del Govern, Pedro Sánchez, que doni "marxa enrere" i "reverteixi" el model de finançament autonòmic que ha presentat i que compta amb el rebuig de totes les CCAA excepte Catalunya. Dit això, s'ha compromès a impulsar un sistema de finançament "just", "transparent" i "pensant en tots els espanyols", al mateix temps que ha ofert a les CCAA del PSOE el document que han signat tots els 'barons' del PP a Saragossa.
"Per a nosaltres la igualtat entre espanyols no està en venda. El PP no pot arribar a la Presidència del Govern trencant la igualtat davant dels ciutadans", ha proclamat Feijóo en un acte en el World Trade Center de Saragossa, en el qual també han intervingut el president d'aquesta comunitat, Jorge Azcón, i l'alcaldessa de la ciutat, Natalia Chueca.
Després de signar amb els presidents del PP l'anomenada 'Declaració de Saragossa' amb les bases del sistema de finançament que vol fer el PP si governa, Feijóo ha defensat el seu "projecte comú" per a Espanya enfront del "desballestament" de l'Estat que, al seu judici, busca el Govern de Pedro Sánchez després del seu pacte "bilateral" amb el president d'ERC, Oriol Junqueras. És més, ha demanat a tots dos que deixin d'"enganyar" i "usar" als catalans.
"A Espanya caben els matisos i caben les diferències. Ens enriqueixen. Però el que no caben són les fronteres internes, no caben els xantatges i no caben els privilegis. I per això estem avui aquí, per dir-ho, per defensar-ho i per donar la cara", ha proclamat, collint una ovació dels assistents.
UNA DECLARACIÓ QUE PODEN SUBSCRIURE TOTES LES CCAA
Feijóo ha subratllat que la 'Declaració de Saragossa' --que han signat els 11 presidents del PP, els dos presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i els presidents regionals del PP-- la podrien subscriure tots els presidents autonòmics d'Espanya. "Nosaltres no renunciem a un projecte comú", ha emfatitzat.
Dit això, el líder del PP ha sol·licitat al cap de l'Executiu retirar el model que va presentar la vice-presidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. "Li diem al senyor Sánchez, doni vostè marxa enrere, reverteixi les decisions que ha pres per forçar l'encaix legal del que li demana el separatisme, reiniciï el procés des del principi, en els fòrums comuns, que és on cal fer-ho", ha emfatitzat.
El líder del PP s'ha compromès a impulsar "un model de finançament just, transparent i pensant en tots els espanyols" si arriba al Palau de la Moncloa. Segons ha afegit, en el primer mes del govern convocaran una Conferència de Presidents a les quals les CCAA estaran convocades "únicament per al finançament".
"A continuació, reprendrem els grups de treball tècnic, que hi havien, i que no els han fet cas, en el qual participin totes les comunitats autònomes", ha explicat, per concloure que dedicaran "el primer any a acordar amb tots un nou model" abans de presentar-ho a les Corts.