Feijóo promet blindar la frontera en una possible "invasió": "Si haig d'aplicar l'article 8 de la Carta Magna, ho faré"

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès aquest dimarts "blindar" la frontera d'Espanya si rep informació que es pot produir una possible "invasió" com la que va tenir lloc a Ceuta a finals de juliol. A més, ha assegurat que vol tenir una "bona relació" amb el Marroc.
En una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press, Feijóo ha indicat que si governa donarà "tots els instruments als serveis d'intel·ligència" perquè l'adverteixin com, a parer seu, "van advertir" l'executiu de Pedro Sánchez davant l'entrada massiva d'immigrants de Ceuta.
"Faré cas als serveis d'intel·ligència. I jo, si haig d'actuar i aplicar l'article 8 de la Constitució, ho faré. Per a això hi és. I l'article 8 de la Constitució diu que correspon a les forces armades, a l'exèrcit de Terra, Aire i Marina, garantir la integritat territorial del nostre país", ha ressaltat.
En aquest sentit, ha insistit que cal "blindar la frontera" si es disposa d'"informació que hi pot haver una invasió ordenada a través de les xarxes socials" coincidint amb la Festa del Tron al Marroc i que es donen les condicions meteorològiques per entrar nadant a Ceuta. Si ell governés, ha deixat clar que actuaria: "I ho faré amb el respecte màxim al Marroc, però amb el respecte màxim al meu país".