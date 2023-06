Feijóo preveu reestructurar el funcionament dels fons europeus

Promet un pla d'atracció de talent i una estratègia per atreure inversió estrangera



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que, si esdevé el pròxim president del Govern central, reestructurarà el funcionament dels fons europeus per simplificar els tràmits i que els ajuts arribin a les empreses.

Ho ha dit aquest dilluns durant la clausura de l'acte de presentació de la seva proposta econòmica electoral a la Casa Seat de Barcelona i a la qual també han assistit el president del PP català, Alejandro Fernández; la secretària general del partit, Cuca Gamarra, i el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, entre d'altres.

"Els fons europeus estan gestionats d'esquena a les comunitats autònomes", ha criticat Feijóo, i ha afegit que el seu partit garantirà el control i el mesurament dels resultats, a més d'establir un programa d'incentius fiscals finançats amb aquests fons.

Ha assegurat que enfortirà la cogovernança dels fons a través de la creació d'un òrgan, juntament amb les comunitats autònomes i el sector privat, perquè sigui un projecte d'estat "i no arbitrari, com fins ara".

PLA D'ATRACCIÓ DE TALENT

Feijóo ha proposat un pla d'atracció "del millor talent global" i de retenció del talent local a través d'un nou règim fiscal per a nous residents a Espanya, a més d'un nou programa per frenar la fugida de talent universitari, i atreure personal docent i investigador internacional mitjançant un procediment ràpid per a candidats.

"Aquest pla és una barreja d'incentius fiscals per fer més atractiu i competitiu poder viure aquí", ha afegit, tot facilitant i promovent la inversió a Espanya.

Feijóo ha posat en relleu la necessitat d'una inversió internacional per generar ocupació de qualitat: "Per això posarem en marxa una revisió del marc fiscal i deduccions per a les empreses emergents", ha dit.

La fita, segons ell, és que Espanya esdevingui una destinació preferent per a la inversió estrangera mitjançant un marc regulador estable per a les indústries en creixement, i que l'economia espanyola sigui una de les tres economies que més creixen a Europa.