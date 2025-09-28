Feijóo presumeix junt amb els seus 'barons' d'un PP unit però amb "matisos i accents": "No soc dèspota ni faig purgues"

Diu que el PP és la "única alternativa que té l'Estat" i es mofa del poder territorial de Sánchez: "Amb tres cadires, suficient"
MURCIA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat aquest diumenge que el Govern de Pedro Sánchez pretengui "tots els dies dividir" al Partit Popular però ha presumit, envoltat pels seus 'barons' territorials, de presidir una formació amb un "rumb comú" i unida, en la qual hi ha "matisos i accents". A més, ha recalcat que el PP s'ha convertit en la "única alternativa que té l'Estat".
"Jo no soc cap dèspota. Jo no em dedico a fer purgues en el partit. I aquests senyors no són el 'Loro park' del Partit Popular, són els presidents legítims de les seves comunitats autònomes. Per a 'Loro park' ja tenim al Govern d'Espanya", ha declarat Feijóo a Múrcia, on ha signat amb els seus presidents l'anomenada 'Declaració de la regió de Múrcia' amb una sèrie de propostes en matèria d'immigració, habitatge o infraestructures.
Aquesta reflexió del líder del PP s'ha produït la mateixa setmana en la qual el Govern i el PSOE han subratllat les diferències dins del PP sobre el que ocorre a Gaza. Així, mentre que els presidents d'Andalusia, Galícia o Aragó, Juanma Moreno, Alfonso Rueda, Jorge Azcón, respectivament, s'han referit per primera vegada a la situació de Gaza com un "genocidi", Feijóo i altres 'barons' del PP han evitat emprar aquest terme i han titllat de "massacre" l'actuació perpetrada pel Govern d'Israel.
"PRETENEN DIVIDIR-NOS TOTS ELS DIES"
Feijóo ha destacat que a Múrcia s'han reunit "12 presidents de comunitats autònomes", juntament amb les ciutats de Ceuta i Melilla. "Gràcies a tots per pensar en Espanya", els ha dit, per subratllar que ells "són l'estat de les autonomies".
Dit això, ha assegurat que van a "seguir estant junts", que "Espanya té solució" i que no tenen "por". "Anem a seguir encarant els desafiaments junts. En aquest partit hi ha matisos, hi ha accents, però hi ha un rumb comú per l'Espanya en la qual tots ens reconeixem", ha subratllat.
Feijóo ha afirmat que pretenen "dividir-los tots els dies". "Tots els dies l'objectiu és dividir-nos i ens tenen aquí units.
Els diem, quedin-se amb els seus paranys, com el contingent separatista o la mentida de la condonació del deute", ha manifestat.
"ESPANYA S'ESTRIPA SI ES TIRA DES DELS EXTREMS"
El president del PP ha dit estar "orgullós" de poder asseure's en una taula amb "els principals dirigents" del PP, poder parlar de "assumptes complexos amb ells i ser capaços d'arribar a punts d'acord".
"Unir, treballar en el comú, cooperar. Això és el que cal fer perquè Espanya avanci. Vosaltres us imagineu una reunió del senyor Sánchez amb els seus presidents autònoms? Amb tres cadires, suficient", s'ha burlat.
"De què parlarien els tres presidents del senyor Sánchez, si a més alguns d'ells no es parlen amb el senyor Sánchez? Per tant, aquesta no és l'alternativa. L'alternativa està aquí! Espanya s'estripa si es tira des dels extrems. El que aquest país necessita és que cosim tots, i al PP ho anem a fer", ha garantit.
"EL QUE ÉS FALLIT ÉS EL GOVERN D'ESPANYA"
En aquest punt, el president del PP ha afirmat que junt amb els seus 'barons' es van a dedicar a "netejar" el que ha "embrutat" l'Executiu de Pedro Sánchez i a "construir junts" un "projecte nacional per tots" que "aixecarà Espanya".
"Espanya té solució, Espanya no és un Estat fallit. El que és fallit és el Govern d'Espanya, i no confonguem Espanya amb el seu Govern", ha asseverat, per afegir que amb el PP hi ha "esperança, propostes i alternativa".
Així mateix, Feijóo ha assegurat que el PP no té "por" per més que els "insultin" i intentin "despistar" i ha demanat als seus "parlar exclusivament per donar resposta al que els espanyols necessiten".
"Anem amb la veritat enfront d'un Govern que menteix cada dia. Anem amb l'honestedat enfront d'una corrupció generalitzada. Anem amb la igualtat enfront dels greuges. I, sobretot, anem amb la gestió dels problemes reals enfront de les cortines de fum", ha exclamat, per afegir que aquesta legislatura és un "veritable sense sentit" amb "deteriorament de les institucions", "desgast de la convivència" i "desprotecció dels espanyols".
CÀRREGA CONTRA VOX I LA "PINÇA PER INTENTAR VOLAR-HO TOT"
El president del PP ha subratllat que el que vol la gent és solucions als seus problemes i ha recalcat que això "no poden fer-ho ni els que han ocasionat aquest desastre ni els que han renunciat a transformar alguna cosa quan van tenir l'oportunitat d'estar als governs", en al·lusió a Vox.
"Evidentment no poden fer-ho els qui han construït una pinça per intentar volar-ho tot. Només podem fer-ho nosaltres. Som l'única alternativa que té l'Estat i l'única opció de futur que té la política espanyola", ha proclamat davant d'un auditori apassionat.
Feijóo ha destacat que aquest cap de setmana ha parlat amb els presidents del PP de "problemes que es cronifiquen", com el de l'habitatge, i ha afegit que la situació "no s'acaba patalejant ni hiperventilant" sinó "treballant i posant solucions possibles sobre la taula" com, al seu judici, fa el seu partit.
RETREU A SÁNCHEZ NO DEMANAR PERDÓ PER LES POLSERES ANTIMALTRACTE
En la seva intervenció, Feijóo ha qualificat de "imperdonable i inadmissible" l'ocorregut aquests dies pels errors de les polseres antimaltracte i ha assegurat que Pedro Sánchez, que "demana clemència per a la seva esposa acusada de cinc delictes", "no ha tingut ni una paraula de disculpa per a les dones a les quals ha desprotegit".
En aquest punt, s'ha dirigit a les dones per dir-les que el Govern de Sánchez els va demanar el vot i les va desprotegir, va alliberar a agressors sexuals amb la llei del 'sol sí és sí', les violacions van augmentar, va "falsejar" els contractes de punts violeta i va usar els diners públics per "consumir prostitució".
"Aquest no és el Govern més feminista, si per cas és el Govern més hipòcrita i més perillós de les dones i contra les dones. Home, que ja està bé!", ha exclamat, per afegir que l'ocorregut amb les polseres antimaltracte "probablement és l'exemple més dolorós del deteriorament dels serveis públics, però ni de lluny és l'únic".
COMPROMÍS DE PRESENTAR UN PLA NACIONAL D'INFRAESTRUCTURES
Així, s'ha referit al que ocorre amb els trens després dels retards i incidències d'aquests mesos. Segons ha dit, el tren d'alta velocitat "era el símbol" del progrés d'Espanya i "avui és el termò metre de la inoperància del Govern".
El líder del PP ha preguntat "per què pagant més impostos que mai es reben els pitjors serveis". "I on està els nostres diners? Vaig a posar un exemple, hi ha moltíssims més, però aquest exemple és real, no és una broma, ho anticipo: 2,8 milions d'euros en una campanya per fomentar la masturbació en els majors de 60 anys", ha emfatitzat.
Feijóo ha afirmat que mentre "es fan coses com aquesta, es retalla el contracte de polseres de maltractament, es retallen les indemnitzacions pels retards del tren o no es finança la llei d'ELA aprovada en el Congrés fa molt temps".
Dit això, ha reafirmat el seu compromís a presentar un Pla Nacional d'Infraestructures, l'establiment d'indemnitzacions pels retards de l'AVE i que el futur ministre de Foment i Transports rendeixi comptes cada tres mesos en cada comunitat autònoma.
"El Govern genera tensions perquè manca de solucions i s'embulla en absurds perquè no té pressupostos, ni majoria ni projecte i ja només s'esforça a protegir-se a si mateix sense importar-li els espanyols", ha finalitzat.