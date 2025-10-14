Feijóo presenta aquest dimarts a Barcelona el seu pla migratori

Alma Ezcurra i Alejandro Fernández també participen en la presentació
MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentarà aquest dimarts a Barcelona un pla migratori basat en "l'ordre, la legalitat i la humanitat" amb el qual pretén atreure tant els votants del PSOE com de Vox, segons han indicat a Europa Press fonts populars.
Aquestes setmanes, Feijóo ja ha anat revelant algunes de les mesures, com un visat per punts condicionat a feines en què calgui mà d'obra; vincular l'ingrés mínim vital a la cerca activa d'ocupació; limitar el principi de residència per arrelament als immigrants prioritzant els contractes de treball; o centralitzar les competències d'immigració en una única autoritat respecte als cinc ministeris actuals.
A Génova rebutgen que hi hagi una "dretanització" de la política migratòria del PP a causa del creixement de Vox que recullen les enquestes i asseguren que es tracta d'oferir solucions a un problema que perceben els espanyols, atès que el govern de Pedro Sánchez "no té política migratòria", segons fonts del partit.
De fet, la immigració s'ha situat entre els principals problemes dels ciutadans segons el CIS. En el baròmetre d'aquest mes d'octubre, la inquietud per l'habitatge i l'ocupació marquen un rècord, mentre que baixa la preocupació per la immigració en comparació amb el mes anterior.
TRIA CATALUNYA, ON AC CREIX PER LA IMMIGRACIÓ
La cúpula del PP recalca que la seva política migratòria està "alineada" amb la d'altres països europeus. "Ni portes obertes, que suposa descontrol en la política migratòria, que és el que practica el PSOE (...), ni deportacions massives perquè la immigració és necessària", va declarar recentment a Europa Press la sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra.
Feijóo ha triat Barcelona per presentar el seu pla migratori perquè hi ha molts catalans que la perceben com un problema tal com, a parer seu, reflecteix el creixement d'Aliança Catalana (AC) que recullen les recents enquestes.
De fet, Alma Ezcurra ha recalcat que Catalunya és "l'exemple perfecte del fracàs de Sánchez" i "una de les comunitats que ha patit més el descontrol, l'ús partidista i l'absència de l'Estat", ha afirmat en una roda de premsa.
A part de Feijóo, en aquest acte també hi intervindran la sotssecretària de Coordinació Sectorial del partit, Alma Ezcurra , que ha estat l'encarregada de coordinar aquesta proposta migratòria, i el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández. A més, comptarà amb la presència del secretari general del PP, Miguel Tellado.