Feijóo pregunta a Sánchez per què té "por" del Marroc i avisa que pagarà per les seves mentides davant la justícia

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dimecres el cap de l'executiu espanyol de "mentir a la cara" al Congrés i ha afirmat que "l'operació" d'entrada massiva de més de 70.000 migrants a Ceuta "va sortir del Marroc", "va ser consentida" per aquell país i "hi ha indicis" que Rabat "la va coordinar i el govern ho sabia". Per això, ha preguntat a Pedro Sánchez per què "té por" del Marroc.
"Senyor Sánchez, miri'm, ho pagarà. Davant la justícia i davant les urnes", ha advertit Feijóo a Sánchez des de la tribuna de la cambra baixa durant la compareixença del cap de l'executiu per informar sobre la crisi de Ceuta després de l'assalt dels dies 30 i 31 de juliol.
Feijóo li ha recriminat que hagi anat al Congrés a dir que "no es va assabentar de res". A parer seu, hauria de dimitir "per incompetent" i, "si és fals", "per còmplice". No obstant això, s'ha mostrat convençut que el Govern central "ho sabia i ho va tapar".
"ACLARIREM COMPLETAMENT EL CAS PEGASUS"
El cap de l'oposició ha posat el focus en el país alauita. "Quin document, conversa o indici hi havia al seu telèfon perquè es comporti d'aquesta manera? Per què té por del Marroc? Què sap el Marroc de vostè?", ha interpel·lat, després comprometre's a aclarir el cas Pegasus.
Feijóo ha afirmat que "cap por personal es pot situar per sobre de l'interès nacional". "Espanya no pot tenir un president sota xantatge, ni tampoc sense cap control en una situació com aquesta", ha emfatitzat, després de subratllar que Ceuta no va patir una crisi migratòria sinó "una invasió que continua".