Feijóo (PP) vol que Espanya no sigui "un espectador ni un llast" en espais de decisió europeus

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest divendres que vol una Espanya que no sigui "un espectador ni un llast" per a la Unió Europea, sinó un soci lleial que participi en les cites europees on es decideix tot.
Ho ha dit en l'European Pulse Forum 2026, organitzat per 'Politico' i beBartlet al Cosmocaixa de Barcelona, unes paraules que arriben després que el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, digués aquesta setmana que Espanya va ser convidada a la cimera de Londres sobre l'obertura de l'estret d'Ormuz i va rebutjar anar-hi.
El líder popular s'ha compromès a que, si governa, Espanya participarà en cites i espais de decisió: "Per a mi és tan inacceptable que el Govern d'Espanya s'autoexclogui com que no hi estigui convocada per manca de confiança dels seus socis".