Feijóo: el PP "no podrà governar Espanya" sense Catalunya i vol un bon resultat el 12M

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dimecres que "sense Catalunya no podrà governar Espanya" i ha demanat un bon resultat en les eleccions catalanes del 12 de maig.

Per això ha expressat el seu compromís "especial i prioritari" amb Catalunya, durant la presentació a Barcelona dels candidats a les eleccions catalanes.

"Tenint un bon resultat a Catalunya aconseguirem governar per al conjunt dels espanyols", ha assegurat.

COMPROMESOS AMB CATALUNYA

"Ja sé que hem fet coses bé i en unes altres ens hem equivocat. Però us asseguro que el compromís és el més important, i seguim compromesos amb aquest lloc; més que mai", ha afegit.

Feijóo ha expressat el seu agraïment a qui ha recolzat al PP català en moments en què "els insultaven els que diuen protegir la llibertat i el dret a decidir".

Ha afegit que el PP obre una etapa marcada per la unió, l'expansió i la perseverança: "És l'etapa per dir-li als catalans que no els hem fallat mai".