Feijóo (PP) és l'únic candidat a la Presidència que començarà la campanya a Catalunya

Tots els candidats per Catalunya obren campanya a Barcelona excepte els comuns, que ho fan a Tarragona



El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, és l'únic presidenciable que començarà aquest dijous a Catalunya la campanya electoral de les eleccions generals del 23 de juliol.

En concret, el líder dels populars participarà a les 19 hores en un acte a Castelldefels (Barcelona) al costat del candidat a Barcelona, Nacho Martín Blanco, i el president del PP català, Alejandro Fernández.

En aquesta jornada d'inici de campanya també destaca que tots els candidats de Catalunya celebraran actes a Barcelona, excepte la candidatura de Sumar-En Comú Podem, que estarà a Tarragona.

El cap de llista dels socialistes al Congrés i actual presidenta de la Cambra baixa, Meritxell Batet, iniciarà la campanya a Barcelona, en l'Auditori AXA, juntament amb el seu número 2 i ministre de Cultura, Miquel Iceta, i el seu número 3 i ministra de Transports, Raquel Sánchez, així com amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Els republicans també han escollit Barcelona per al seu primer acte de campanya, que celebraran a les 19 hores en la Placeta de Ramon Torres Casanova al barri de Sants, i comptarà amb intervencions dels candidats Gabriel Rufián i Teresa Jordà, i la presència del líder d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general del partit, Marta Rovira --telemàticament--, i del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

També a la capital catalana, la número 1 de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, donarà inici a la campanya en un acte al Palo Alto al Poblenou, juntament amb la líder del partit, Laura Borràs, i del secretari general, Jordi Turull, i també intervindran el candidat al Senat Antoni Castellà i els candidats de Tarragona, Girona i Lleida, Josep Maria Cruset, Marta Madrenas i Isidre Gavín, respectivament.

La candidatura de Sumar-En Comú Podem arrencaran a Tarragona, en un acte on intervindrà la seva número 1 per Barcelona al Congrés, Aina Vidal, i els candidats de Tarragona, Félix Alonso i Laura Quiñones, així com la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

Per la seva banda, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, i el cap de llista del partit al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, atendran als mitjans a les 23 hores i participaran a l'enganxada de cartells al carrer del Camp, al barri de Sant Gervasi de Barcelona.

Els 'cupaires' donaran inici a la seva campanya amb una enganxada de cartells a mitjanit per tot el territori català, i en la qual participarà el seu cap de llista al Congrés, Albert Botran, i la número 2, Laure Vega, al barri d'Horta de Barcelona.

El candidat del PDeCAT-Espai CiU, Roger Muntañola, protagonitzarà un acte a les 19.30 hores en l'avinguda Josep Tarradellas de Barcelona, juntament amb el secretari general adjunt del partit, Marc Solsona; el diputat al Congrés Genís Boadella, i la candidata al Senat, Lorena Iglesias.