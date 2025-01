Feijóo (PP), sobre les pensions: "Comencem a pensar si el Govern central no vol actualitzar-les"

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest divendres que el seu partit vol actualitzar les pensions, i ha expressat dubtes sobre si l'executiu espanyol vol fer el mateix: "Comencem a pensar si el Govern central no vol actualitzar-les".

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a Barcelona a la sortida d'una trobada amb agents socials de l'àmbit de l'habitatge, als quals ha explicat les propostes que impulsa el seu partit per solucionar problemes d'habitatge.

"El Senat la setmana vinent aprovarà l'actualització de les pensions de manera immediata, a més de la bonificació del bo del transport, i correspondrà al Govern central si vol o no actualitzar les pensions", ha afegit.

Feijóo també ha tornat a demanar que l'executiu espanyol "deixi d'utilitzar els pensionistes com a ostatges de la seva manca de majoria parlamentària".

"No és la primera vegada que el senyor Sánchez vota a favor de congelar les pensions, ja ho va fer sent diputat quan governava Zapatero i potser ara es vol estalviar 1.600 milions d'euros", ha expressat.

RECOLLIDA DE SIGNATURES

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciat aquest mateix divendres una campanya de recollida de signatures 'online' i al carrer per exigir al president del Govern central, Pedro Sánchez, que s'aprovi tan aviat com sigui possible la revaloració de les pensions, les bonificacions al transport públic i els ajuts als afectats per la dana, després de decaure el decret òmnibus al Congrés.

Gamarra ha assenyalat que el PP ja ha registrat 3 proposicions al Congrés sobre aquestes tres mesures, i ha indicat que, si el Govern central no vol esperar a la tramitació dels textos del PP, el seu partit ha registrat aquest mateix divendres al Senat una moció perquè es faci en un Consell de Ministres extraordinari.

Feijóo ha estat acompanyat en la trobada amb agents socials a Barcelona pel líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández; el president del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i per la senadora Paloma Martín.