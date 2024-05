Feijóo (PP) insta Sánchez a resoldre els seus "problemes" personals i judicials

Critica Sánchez i Puigdemont: "Un amenaça amb tornar i l'altre amenaça amb anar-se'n"

TORTOSA (TARRAGONA), 27 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instat aquest dissabte el president del Govern central, Pedro Sánchez, a resoldre els seus problemes personals, polítics i judicials però no traslladar-los a la ciutadania: "Espanya no té un problema. El que té un problema judicial és el senyor Sánchez".

"No podem estar pendents dels problemes del senyor Sánchez. És el senyor Sánchez el que ha d'estar pendent dels neguits dels ciutadans", ha dit en un acte de campanya després de visitar l'empresa FFaiges a Tortosa (Tarragona) juntament amb el candidat popular a les catalanes, Alejandro Fernández.

El dirigent dels populars ha considerat que no és lògic, ni ètic ni moral traslladar els seus problemes als espanyols, segons ell.

Ha al·ludit així a la carta de Sánchez en la qual anunciava la cancel·lació de la seva agenda per reflexionar sobre la seva continuïtat com a president del Govern d'Espanya, arran d'una denúncia contra la seva esposa, Begoña Gómez.

Ha insistit que els espanyols no poden estar pendents dels problemes de Sánchez ni de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont: "Un amenaça amb tornar i l'altre amenaça amb anar-se'n".

"DIMITIR DE LA DEMOCRÀCIA"

"Quan s'ataquen els jutges i els tribunals, quan s'ataquen els periodistes i els mitjans de comunicació, el que s'està fent és dimitir de la democràcia", ha alertat.

Per això, ha demanat a la ciutadania que no es deixi enganyar i ha afirmat el PP no té "polítics messiànics, que el seu únic objectiu és mirar-se el melic mentre els ciutadans han de resoldre sols els seus problemes".

A més, Feijóo ha reiterat que no "canviarà l'agenda", perquè el seu compromís en aquest moment està amb Catalunya i el conjunt de catalans.