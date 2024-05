Feijóo (PP) demana la dimissió o cessament de Puente per les declaracions sobre Milei

"Acaben de crear una crisi política amb un país germà com és la República de l'Argentina"

BADALONA (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest dissabte la dimissió o el cessament del ministre de Transports, Óscar Puente, per les seves declaracions sobre el president de l'Argentina, Javier Milei.

"Avui el senyor Puente hauria de dimitir o ser cessat, però ni dimitirà ni serà cessat, perquè Puente i Sánchez gaudeixen del fangar en què intenten posar Espanya", ha declarat en un míting a Badalona (Barcelona) al costat del candidat, Alejandro Fernández, i l'alcalde, Xavier García Albiol.

Feijóo ha alertat que "acaben de crear una crisi política amb un país germà com és la República de l'Argentina".

Puente va dir divendres en un col·loqui sobre comunicació i xarxes socials a Salamanca: "Vaig veure Milei en una tele i vaig dir, segons l'estava sentint no sé en quin estat, prèvia a la ingesta o després de la ingesta de quines substàncies, i va sortir a dir allò i jo vaig dir: és impossible que guanyi les eleccions, ha cavat la seva fossa. Doncs no", va dir Puente.

"ELLS INSULTEN"

Feijóo ha criticat el Govern de Pedro Sánchez, que demana "que no se'ls insulti i ells insulten a tothom", però al seu parer ho fan perquè intenten trencar i dividir.

"Diuen que estan farts de les notícies falses i són una fàbrica de crear-ne; parlen de fang quan realment ells es mouen com ningú en el fangar", ha afegit.

Per ell, és "lamentable que es tensionin d'aquesta manera les relacions amb un president" i ha defensat que Espanya mereix, textualment, un altre nivell.

EL PP ACTUA, "NO SOBREACTUA"

Durant aquest acte central de la campanya catalana, Feijóo ha reivindicat que "el PP no sobreactua com Sánchez, sinó que actua".

"El Partit Popular no ven els seus votants com Illa ni ven el seu país com Sánchez", ha afegit.

Així mateix, ha assegurat que en la idea de democràcia de Sánchez només hi cap docilitat i no hi ha lloc per a la rendició de comptes: "Ningú està a resguard de la purga".