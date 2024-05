Feijóo (PP) crida a deixar el vot socialista que apuntala el "govern feble" de Sánchez

Afirma que el PP "és un gir de 180 graus" a la política del procés i socialista



SANT SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), 10 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instat aquest divendres a "abandonar aquell vot socialista que el que busca és apuntalar el govern feble de Pedro Sánchez".

"Estem convençuts que el PP de Catalunya és un gir de 180 graus a la política del procés i a la política socialista", ha declarat en una visita als cellers Canals & Munné a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) al costat del candidat Alejandro Fernández i la cap de llista a les europees i directora de campanya, Dolors Montserrat.

A parer seu, el vot "per solucionar el problema del senyor Sánchez" no soluciona la sequera, ni tampoc un pla d'infraestructures hídriques per fer-hi front, com tampoc no ho fa el procés.

En aquest sentit, ha acusat la política socialista i del procés de no tenir per objectiu Catalunya, sinó "els problemes personals i la feblesa política" de Sánchez.

CONFIAR EN EL MODEL DEL PP

En paral·lel, ha cridat aquells que estiguin preocupats per l'ocupació de cases i la inseguretat a Catalunya a votar els populars: "No confieu en el model del Partit Socialista ni de Colau, confieu en el model del Partit Popular de Badalona", en al·lusió a la política de l'alcalde popular, Xavier García Albiol.

Ha reiterat que "el separatisme és el gran responsable" de l'èxode d'empreses i que el model d'ERC, el PSC i Junts demostra, textualment que no són capaços d'afrontar qüestions com la sequera, la sanitat i l'educació.