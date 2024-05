Feijóo (PP) assegura que Sánchez "ja representa el passat" decideixi el que decideixi

Veu Sánchez "marcat per sempre" perquè afirma que ha aportat decadència a Espanya

LLEIDA, 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "ja representa el passat" decideixi el que decideixi dilluns sobre la seva continuïtat al capdavant de l'Executiu central, i l'ha acusat textualment d'estirar l'agonia i portar la decadència a Espanya.

Ho ha dit aquest diumenge durant un míting al Teatre de la Llotja a Lleida, acompanyat del candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández; el president del PP lleidatà, Xavier Palau, i la candidata per la circumscripció, Montse Berenguer.

"Digui el que digui Pedro Sánchez demà (dilluns), és igual. Digui el que digui, estarà marcat per sempre per la decadència que ha portat al nostre país. Podrà estirar l'agonia més o menys, però ja representa el passat", ha dit en al·lusió al període de reflexió que va anunciar el president per decidir si continua al capdavant de l'Executiu central després d'una denúncia contra la seva esposa, Begoña Gómez.

Feijóo ha incidit que els polítics que representen el passat "són això, passat", i l'ha culpat d'aportar decadència, ruptura i passat a Espanya, a més de dimitir durant cinc dies per decidir si quedar-se o anar-se'n, ha dit.

També l'ha acusat d'arrabassar la dignitat del país i entregar-la als partits independentistes, "posant-los per sobre de la llei, per sobre de la justícia, per sobre de la constitució i per sobre de tot i de tothom".

"AQUEST CONTE S'HA ACABAT"

Al seu parer, els socialistes "han esborrat tota opció constitucionalista" i ha considerat que el seu projecte no és Catalunya, sinó quedar-se a La Moncloa.

"Vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat, ja els hem vist i els hem detectat", ha afegit.

S'HA "AUTOORGANIZAT" UNA MANIFESTACIÓ

El dirigent popular ha criticat que Sánchez s'hagi "autoorganizat" la manifestació d'aquest dissabte a Ferraz, on el PSOE celebrava un Comitè Federal, per donar-se suport a si mateix, i ha assegurat textualment que ell mai no enfrontarà uns espanyols contra uns altres ni organitzarà una manifestació.

"Mai no utilitzaré aquesta nació com una plataforma narcisista sobre la meva persona", i ha aconsellat al mig miler d'assistents al míting que no es deixin enganyar pels socialistes, el projecte principal dels quals, segons ell, és mantenir Sánchez com a president a qualsevol preu.

"NECESSITAR" PUIGDEMONT

Segons el líder dels populars, "els independentistes menteixen molt menys que el Partit Socialista", ja que els socialistes han passat de votar a favor de la Constitució a permetre el que l'independentisme vol, ha assegurat.

A més, ha acusat Sánchez de reobrir el procés per necessitar la col·laboració de l'independentisme per mantenir-se a La Moncloa: "Si no haguessin necessitat el senyor Puigdemont, mai no haurien aprovat l'amnistia."

"No podem quedar atrapats per un polític català que amenaça amb tornar", ha reiterat.