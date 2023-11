Feijóo: la posició de Sánchez sobre Palestina "trenca el consens en política exterior"

L'acusa de crear un conflicte diplomàtic i d'acabar "aplaudit" per Hamas



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat aquest dilluns la posició sobre Palestina del president del Govern central, Pedro Sánchez, perquè "trenca el consens en política exterior".

En clausurar la jornada 'Camí a la recuperació' organitzada pel Partit Popular Europeu, ha assegurat que no poden donar suport a la posició de Sánchez, en primer lloc per "inadequada".

"Segon, perquè no hem negociat aquesta posició; ni tan sols se'ns ha comunicat. Tercer: trenca el consens en política exterior que ha mantingut Espanya en tots els governs fins l'actual. I finalment, perquè s'ha adoptat al marge dels nostres socis europeus", ha lamentat.

Segons Feijóo, costa concebre que el govern d'un país europeu rebi l'"agraïment explícit" d'un grup terrorista com Hamas.

"PALESTINA NO ÉS HAMAS"

"Palestina té dret a la pau, a la prosperitat, al fet que es respectin totes les normes de dret internacionals i humanitàries, però Palestina no és Hamas. I Hamas cal destruir-lo i anul·lar-lo", ha remarcat.

Després d'acusar Sánchez de crear un conflicte diplomàtic, ha ironitzat que ha aconseguit "el rècord de ser aplaudit per una organització terrorista com Hamas, de basar la seva investidura en un partit hereu d'una organització terrorista, en aquest cas espanyola, i d'indultar unes actuacions a Barcelona que els jutges consideren terrorisme urbà".

Pel president popular, tot això és "una greu equivocació de la diplomàcia espanyola i una greu equivocació de la socialdemocràcia espanyola extinta".

CITA GONZÁLEZ, BRANDT I PALME

Feijóo creu que el socialisme espanyol actual "no té res a veure" amb la socialdemocràcia europea de finals del segle passat que representaven figures com Felipe González, Willy Brandt i Olof Palme.

"No han estat poques les personalitats crucials d'aquella socialdemocràcia espanyola que han aixecat la veu contra les condicions de la investidura de Sánchez", ha dit.

A més de reivindicar que els governs estan sotmesos a la llei, considera que s'ha "comprat" la presidència del Govern central a canvi d'una amnistia, d'un referèndum d'independència (que avisa que es podria celebrar) i d'unes concessions autonòmiques.

"JA N'HI HA PROU!"

"Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou de tot el que està passant a Espanya", ha exigit Feijóo, que ha advertit les democràcies europees que seria un error tractar com un afer intern la situació que generen aquestes negociacions.

"A un italià, un alemany, un polonès o qualsevol membre d'un país europeu li semblaria inconcebible que el seu país negociï què ha de fer un govern per tenir els vots de l'independentisme", i ha insistit que no és un afer intern d'Espanya, com tampoc ho va ser el mur de Berlín.

Feijóo creu que el govern de Sánchez acabarà suposant inestabilitat socioeconòmica a tota la UE i s'ha preguntat si hi ha cap precedent a Europa que "un president es negui a acordar res amb el PP i ho acordi amb els independentistes i un partit hereu d'una banda terrorista".

Europa, ha dit, es basa en l'imperi de la llei, no "en l'imperi d'un govern que se salta la llei", i ha afegit que el nacionalisme no és una garantia per defensar la cultura pròpia, sinó una amenaça per la seva insolidaritat.

Ha defensat Catalunya un pont entre la resta d'Espanya i Europa, i creu que gaudeix d'aquesta posició avantatjada gràcies a la Constitució Espanyola.