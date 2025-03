Feijóo portarà de nou al Congrés la deflactació de la tarifa de l'IRPF per forçar el PSOE i els seus socis a retratar-se

Denuncia el "despotisme sanchista" i exigeix al president "sotmetre's a les Corts o les urnes" perquè no són una "república bananera"

SEVILLA, 30 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest diumenge que el Grup Popular portarà de nou al Congrés dels Diputats la deflactació de la tarifa de l'IRPF davant de la campanya de la renda que comença aquest mes d'abril. L'objectiu del Partit Popular és que el PSOE i els seus socis es retratin en seu parlamentària, segons han indicat fonts populars.

"Tornarem a demanar que el govern que rebaixi l'impost de la renda i l'adeqüi a la inflació. I ho farem amb efectes de la campanya de la renda que acaba de començar perquè és de justícia i perquè ho anem a votar a les cambres", ha declarat Feijóo en la clausura de la XXVII Interparlamentària que la formació ha celebrat aquest cap de setmana a Sevilla, coincidint amb els tres anys de la seva arribada a la presidència del PP.

El cap de l'oposició ha acusat el govern de Pedro Sánchez de ser "campió de recaptació i cuer en servei públic". "Ja n'hi ha prou d'un govern que només cruix a impostos els espanyols. Ja n'hi ha prou d'un govern que recapta 9.800 milions d'euros més cada any per no adequar la tarifa de l'IRPF a la inflació. Ja n'hi ha prou", ha exclamat, per avisar que el PP "revisarà cadascuna de les 97 pujades d'impostos" de l'executiu.

"TENEN POR" I VOLEN "TENIR-HO TOT SOTA CONTROL"

Feijóo ha denunciat el "despotisme sanchista" que practica el cap de l'executiu en aquesta legislatura a diferents àmbits i ha dit que Sánchez no pot "continuar prorrogant el que no vol una majoria d'espanyols". Segons ell, saben que ja no "tenen futur".

"O se sotmet a les Corts o se sotmet a les urnes. Però no és possible continuar amb la decadència democràtica, de l'estat de dret, de les llibertats i de la dignitat d'una nació. Però quina república bananera creu que som? Això és Espanya. Això és una democràcia, encara que els molesti", ha manifestat.

En aquest sentit, el president del PP ha recalcat que el seu partit defensarà "la igualtat dels espanyols davant dels seus privilegis a canvi de poder" i "la llibertat d'informació davant de l'abús de poder". En la seva opinió, "tenen por" perquè "se'ls està anant de les mans" i volen "tenir-ho tot sota control"

Després de reiterar que el PP és un "partit lliure", ha dit que el PP arribarà al govern però sense "dreceres". "Hi arribarem una mica més tard, però hi arribarem bé. No renunciarem als nostres principis, ni al nostre compromís, ni al nostre programa votat a les urnes", ha dit, per subratllar que el PP no se sotmetrà "al xantatge de ningú" ni va a "mercadejar amb l'interès general ni amb la unitat de la nació".