Feijóo planteja reforçar els requisits per accedir a la nacionalitat: "No es regala, es mereix"

Acusa Sánchez d'"intentar minimitzar el problema allà on dicta l'independentisme a costa de la resta d'Espanya"
BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha plantejat aquest dimarts reforçar els requisits per accedir a la nacionalitat perquè assegura que no pot ser un mer tràmit administratiu, sinó un reconeixement als qui han demostrat voluntat d'integrar-se, respectar les lleis i contribuir al país que els acull: "La nacionalitat espanyola no es regala, es mereix"
Ho ha dit en un acte per presentar el pla d'immigració del partit al recinte Palo Alto de Barcelona, juntament amb la sotssecretària de Coordinació Sectorial, Alma Ezcurra, i el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández.
El líder popular ha començat la seva intervenció reclamant una "reforma profunda de la política migratòria", i ha desgranat un pla migratori amb 10 mesures que pretén posar ordre on avui hi ha desordre i que es vol desmarcar tant del Govern central com de Vox, segons ell.
MÉS NIVELL D'EXIGÈNCIA
Feijóo, que en les últimes setmanes ja ha anat revelant algunes de les seves mesures, ha anunciat aquest dimarts que proposen "tornar a la nacionalitat el seu sentit més elevat", i ha assegurat que ser espanyol no només és viure a Espanya, sinó participar d'un projecte comú, compartir una història, uns valors i un destí.
"Volem elevar el nivell d'exigència lingüística, cultural i constitucional perquè és el millor camí per a la integració efectiva. El nostre objectiu és tornar a la nacionalitat el seu sentit més elevat. Que sigui un mèrit, un premi a l'esforç i a la integració real i no una simple gestió burocràtica", ha expressat.
SENSE CANVIAR ELS PRINCIPIS
Ha defensat que el PP no amagarà les seves propostes en immigració per por del que diguin, i ha afirmat que el PP ofereix "principis sòlids que ni s'entreguen al bonisme "del Govern central ni a fomentar una criminalització del migrant, com creu que defensa Vox, perquè no se soluciona res.
Ha expressat que no defensaran mai una política migratòria "que converteixi barris sencers en llocs irrecognoscibles" i que la seva proposta té com a objectiu propiciar la immigració ordenada, legal i humana, textualment.
LIMITAR L'ARRELAMENT
Feijóo ha desgranat algunes de les propostes que ja havia presentat, com un visat per punts condicionat a feines on cal mà d'obra; vincular l'ingrés mínim vital (IMV) a la cerca activa d'ocupació; limitar el principi de residència per arrelament a migrants prioritzant els contractes de treball, o centralitzar les competències d'immigració en una única autoritat respecte als cinc ministeris actuals.
"Les prestacions, que són concebudes per als qui més ho necessiten, no es podran convertir en una forma de vida per a ningú de manera permanent", i ha promès mà dura per a les màfies i mà estesa per als migrants que vengen a Espanya a prosperar.
Ha anunciat que reformarà la llei orgànica del poder judicial (LOPJ), la llei d'estrangeria i el Codi Penal per perseguir delictes en aigües internacionals; es dotarà la Fiscalia i la Guàrdia Civil de competències i mitjans per recollir proves en alta mar, i la sol·licitud de Frontex íntegrament: "No renunciarem al control de les nostres fronteres", i ha enumerat que Ceuta, Melilla, les Canàries, les Balears, l'estret de Gibraltar i altres zones amb més pressió migratòria com els aeroports tindran més agents.
AGILITZAR PROCESSOS DE DEVOLUCIÓ
També ha dit que el pla recull un programa de migració circular coordinat per cobrir campanyes agrícoles i laborals; proves d'edat en 72 hores i de nacionalitat i expulsió dels qui falsegin la seva identitat; la reforma del sistema d'asil; la reforma de l'arrelament; i la revocació dels permisos de residència als qui tinguin vincles criminals.
Ha exigit revisar els acords que Espanya manté amb determinats països per agilitzar processos de devolució i retorn; no permetre que països tercers facin servir la immigració com a "mesura de pressió", i ampliar el període màxim de permanència als centres d'internament d'estrangers per a l'execució efectiva de resolucions d'expulsió.
REPARTIMENT DE MIGRANTS
Ha afirmat que l'ocupació serà la porta d'entrada com a millor garantia d'integració i ha defensat que la seva proposta de visat per punts per venir a Espanya contribuirà a no "perpetuar un model que premia la infracció sobre l'incompliment".
Feijóo ha insistit que el Govern central ha perdut el control sobre aquesta qüestió perquè no hi ha ordre, i també ha acusat l'executiu que lidera el president Pedro Sánchez d'"intentar minimitzar el problema allà on dicta l'independentisme a costa de la resta d'Espanya".
"No pot ser que quan tenim un problema d'immigració hi hagi comunitats que diuen braços oberts per a tothom, però aquí no entra ningú, que es reparteixin a la resta d'autonomies. El descontrol no es prorrateja, es combat amb una política integral en tots els fronts", ha afegit.
A l'acte també hi han assistit el secretari general del PP, Miguel Tellado; el president provincial a Barcelona, Manuel Reyes; l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i el recentment nomenat senador Juan Milián, entre d'altres.