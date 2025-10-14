Feijóo planteja reforçar els requisits per accedir a la nacionalitat: "No es regala, es mereix"

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha plantejat aquest dimarts reforçar els requisits per accedir a la nacionalitat perquè assegura que no pot ser un mer tràmit administratiu, sinó un reconeixement als qui han demostrat voluntat d'integrar-se, respectar les lleis i contribuir al país que els acull: "La nacionalitat espanyola no es regala, es mereix"
Ho ha dit en un acte per presentar el pla d'immigració del partit al recinte Palo Alto de Barcelona, juntament amb la sotssecretària de Coordinació Sectorial, Alma Ezcurra, i el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández.
"Volem elevar el nivell d'exigència lingüística, cultural i constitucional perquè és el millor camí per a la integració efectiva. El nostre objectiu és tornar a la nacionalitat el seu sentit més elevat. Que sigui un mèrit, un premi a l'esforç i a la integració real i no una simple gestió burocràtica", ha expressat.