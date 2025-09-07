Feijóo passa a l'ofensiva contra Montero per la quitació de deute i per continuar al govern sent candidata a la Junta

El líder del PP li tira en cara que sigui candidata a Andalusia i continuï com a ministra d'Hisenda "mantenint la clau de la caixa"
MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El PP d'Alberto Núñez Feijóo ha decidit passar a l'ofensiva amb la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i desplegarà diverses línies d'atac contra ella: l'"engany" amb la quitació del deute, l'"incompliment" aquesta legislatura de l'obligació de presentar pressupostos, la "corrupció" que afecta el PSOE i el govern, i la seva intenció de continuar compaginant el seu càrrec a l'executiu amb el de candidata a la Junta d'Andalusia, segons han indicat a Europa Press fonts del partit.
De fet, el mateix president del PP s'ha mostrat molt crític amb Montero per compatibilitzar aquests càrrecs, una tesi que intensificaran en les pròximes setmanes, coincidint amb la precampanya andalusa. Les eleccions autonòmiques estan previstes a tot estirar el juny del 2026 i Génova es bolcarà de ple en el suport al president de la Junta, Juanma Moreno.
Segons Feijóo, Montero no pot ser candidata i al seu torn ministra d'Hisenda, "mantenint la clau de la caixa" i amb la "tensió" oberta amb el finançament singular per a Catalunya. "Jo crec que els andalusos prendran molt bona nota d'aquest assumpte i això no s'oblida. No s'oblida que una persona candidata a la presidència d'una CA vulgui discriminar els ciutadans d'aquesta comunitat en benefici dels ciutadans d'una altra comunitat per disciplina de partit", va assegurar a l'agost en una entrevista amb Europa Press.
No obstant això, la vicepresidenta sosté que pot compaginar els seus càrrecs amb les seves responsabilitats al capdavant del PSOE andalús mentre no estiguin convocades les autonòmiques. "Deixaré el govern per dedicar-me en cos i ànima a Andalusia quan s'acosti la data electoral", va afirmar fa dos mesos a 'El Correo de Andalucía'.
"OPOSICIÓ SENSE CASERNA CONTRA SÁNCHEZ"
En aquesta nova arrencada del curs polític, Feijóo no està disposat a donar treva a Pedro Sánchez i als seus ministres, dins de la seva estratègia d'"oposició sense quarter" contra el cap de l'executiu que va dissenyar aquest dilluns amb la cúpula del PP en una llarga jornada de treball a Aranjuez a porta tancada.
I en aquesta línia de "mà dura" contra el Govern central, Génova desplegarà la seva artilleria contra la vicepresidenta Montero, ja que la consideren la "col·laboradora necessària" per executar el "saqueig" als espanyols per "comprar suports del separatisme", segons fonts de la cúpula del PP.
"La quitació del deute és un pagament més que fa Sánchez a l'independentisme per continuar en el poder", recalquen amb insistència des de Génova, on acusen Montero d'avalar la "humiliació" que el deute de la Generalitat el "paguin tots els espanyols".
TRES ANYS INCOMPLINT LA SEVA OBLIGACIÓ DE PRESENTAR PGE
A Génova adverteixen que no funcionarà l'argumentari del Govern central que aquesta condonació de deute és una mesura que beneficia les CA, especialment Andalusia, perquè podrà dedicar-se aquest estalvi a polítiques socials. "Veu possible convèncer que això ho ha fet per Andalusia? A quin andalús convencerà?", assegura a Europa Press una persona de l'equip de Feijóo, que afegeix amb ironia: "Que Montero faci servir com a cartell electoral una foto amb Junqueras negociant".
A més, el PP recordarà que la ministra d'Hisenda "fa tres anys que incompleix la seva obligació" de presentar el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE). Encara que Sánchez aspira a aprovar uns nous comptes públics --està governant amb els del 2023, prorrogades en els dos últims anys--, els populars dubten que pugui armar una majoria parlamentària per tirar-les endavant al Congrés.
Les sospites de corrupció que han afectat membres del seu Ministeri també serà un altre flanc d'atac contra Montero per part del PP. El secretari general de la formació, Miguel Tellado, va assegurar aquesta setmana que controla la SEPI a través de la qual "es va rescatar Air Europa i van endollar les nebodes de l'exministre de Transports José Luis Ábalos".