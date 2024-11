Feijóo participa demà en un acte del PP a Barcelona contra la violència masclista amb al·lusions al cas Errejón

El PP llançarà un manifest aquest 25N amb alguna referència a les "incoherències" de Sumar després del polèmic cas del seu exportaveu

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, en un acte a Barcelona sota el lema 'Feminisme. Del de debò', en el qual hi haurà al·lusions al cas Errejón, segons han indicat a Europa Press fonts populars.

"Demà és el primer 25N post Íñigo Errejón", ha assenyalat l'equip de Feijóo, després de la polèmica que en l'últim mes ha envoltat l'exportaveu parlamentari de Sumar arran de la causa oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual.

La setmana passada el jutge Adolfo Carretero va acordar deixar en suspens aquesta causa oberta contra Íñigo Errejón fins que l'advocada de la denunciant, l'actriu Elisa Mouliaá, torni de la seva baixa mèdica. Davant d'aquesta decisió judicial, la defensa de l'exdiputat de Sumar va acusar de "denúncia falsa" i de "mala fe" Mouliaá.

PARTICIPACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL CATALANA

Amb el cas Errejón com a teló de fons, el PP celebrarà un acte a Barcelona amb el lema "Feminisme. Del de debò", que comptarà amb la participació d'Alberto Núñez Feijóo i de la societat civil catalana.

El president del PP aprofitarà l'estada a la capital catalana per participar en la primera jornada del 44è Congrés Conferal de la UGT, que es perllongarà fins al dia 27 de novembre, i en el qual es preveu que sigui reelegit Pepe Álvarez.

En aquest conclave de la UGT està prevista també la intervenció del cap de l'executiu, Pedro Sánchez, de la vice-presidenta segona del Govern central Yolanda Díaz, del president de la Generalitat, Salvador Illa, o del president de la patronal, Antonio Garamendi, entre d'altres.

MANIFEST DEL PP PER AL 25N

A més, el Partit Popular llançarà un manifest aquest 25N, Dia per l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que tindrà "alguna referència a les incoherències de Sumar", segons han indicat a Europa Press fonts de la direcció del partit.

En el seu moment, Feijóo va denunciar "tres versions" sobre cas Errejón, la de Más Madrid, la de Podemos i la de Yolanda Díaz, i va assegurar que tant a Pedro Sánchez com a la vice-presidenta segona del Govern central els "va bé tapar-ho" per governar.

A més, va denunciar la "hipocresia" i l'"encobriment dels presumptes actes delictius d'un dels portaveus del Govern" al Congrés. "Per descomptat al Partit Popular no se'l pot acusar de donar lliçons de tot i després no ser exemple de res", va asseverar el president del PP fa tres setmanes en una entrevista radiofònica.

MÉS DE 40 MARXES AQUEST 25N ARREU D'ESPANYA

Més de 40 marxes convocades per organitzacions de dones i col·lectius feministes sortiran als carrers d'arreu d'Espanya aquest dilluns 25 de novembre, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, algunes amb el feminisme dividit.

És el cas de Madrid, on es preveuen dues manifestacions diferents. Una d'aquestes manifestacions és la convocada pel Fòrum de Madrid contra la violència a les dones, que sortirà a les 19:00 hores de Cibeles i arribarà a plaça d'Espanya, amb el lema 'Combatre el sexisme per erradicar la violència contra les dones'.

D'altra banda, a la mateixa hora, Comissió 8M del Moviment Feminista de Madrid liderarà una altra manifestació que recorrerà el trajecte entre Atocha i Alcalá, amb el lema 'Juntes, la por canvia de bàndol'.

A Catalunya està prevista una manifestació unitària a Barcelona, organitzada per 'Novembre Feminista', que sortirà a les 18:30 del passeig de Gràcia amb Diagonal, amb el lema 'Vergonya i por per als agressors'.