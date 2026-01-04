Feijóo parla amb Edmundo González i li reitera el seu suport: "Ell encarna la legitimitat democràtica"

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha parlat aquest dissabte amb Edmundo González, al que li ha reiterat el seu suport "al clar veredicte que els veneçolans van expressar el 28 de juliol de 2024".
Així ho ha expressat en un missatge publicat a la xarxa social X, en el qual també ha reiterat que González "encarna la legitimitat democràtica" igual que María Corina Machado "representa la legitimitat moral".
En un missatge anterior també publicat a 'X', Feijóo va recolzar el comunicat signat per Machado, i va afirmar que compten amb tot el seu suport i el del Partit Popular, al mateix temps que va reclamar l'alliberament de tots els presos polítics i una "transició a la democràcia segons la voluntat dels veneçolans expressada el 28 de juliol de 2024" en les urnes. "És el camí", ha afegit el líder dels 'populars'.