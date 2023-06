Feijóo sobre pactar amb Vox després del 23J: "Explicar el que no vull fer no té sentit"

Aspira a la majoria absoluta i es pregunta si Sánchez convoca al juliol perquè hi hagi menys participació



BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha referit aquest dimecres a un possible pacte amb Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol: "Explicar el que no vull fer no té sentit".

Ho ha dit en una resposta en el torn de preguntes després d'un diàleg a Barcelona amb el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, durant la tercera i última jornada de la 38a Reunió Cercle d'Economia.

Feijóo està convençut que el PP podrà aconseguir una majoria absoluta en les generals, com les que ha aconseguit anteriorment a diverses comunitats, i ha afegit: "El meu objectiu és plantejar un govern unitari que pugui tirar endavant les seves propostes".

Durant el seu discurs, ha criticat la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, de convocar eleccions en les dates més caloroses d'Espanya i "en l'èxode vacacional més important dels espanyols", la qual cosa ha qualificat de fet sense precedents en gairebé mig segle de democràcia espanyola.

"Es busca la participació més baixa i que els ciutadans no puguin assistir a votar? No ho sé", ha afegit.

CANVI "TRANQUIL I SERÈ" A CATALUNYA

El líder popular s'ha mostrat convençut que la majoria de catalans comparteixen "el cansament de la situació i anhelen un canvi tranquil i serè", i ha avançat que la seva voluntat és que es respectin totes les institucions i no es premiï els qui les degraden o intenten trencar-les, ha dit textualment.

Sobre els resultats del PP a Catalunya en les eleccions del 28 de maig, ha dit que el seu partit ha experimentat un "esperançador" creixement i que ha augmentat més de 145.000 vots, gairebé el doble dels obtinguts el 2019, amb la qual cosa ha triplicat la seva representació.