Feijóo ofereix a Sánchez una legislatura de dos anys en la qual es compleixin sis pactes d'Estat

MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofert al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, un acord pel qual la Legislatura duraria un màxim de dos anys i li ha plantejat que "en honor de la centralitat" la llista més votada pugui governar al nostre país, com ha estat costum durant els últims 45 anys. El 'popular' li ha lliurat al president en funcions un text de 8 pàgines les quals contenen aquesta proposta.

"D'aquesta forma, la influència que pretenen tenir els partits independentistes quedaria desactivada i Espanya podria garantir la igualtat de tracte dels espanyols", asseguren fonts populars.

Per això, Feijóo ha demanat al PSOE que faciliti la seva investidura per afrontar sis pactes d'Estat, i per afrontar una Legislatura que tindria una durada de dos anys. "Davant el risc de repetir eleccions en quatre mesos, Feijóo ofereix un mandat de 24 per escometre les reformes pendents per al nostre país", assenyalen les mateixes fonts.

"La legislatura es donarà per acabada quan aquests sis Pactes d'Estat s'hagin materialitzat o en un termini màxim de dos anys", diu el document que ha lliurat Feijóo a Sánchez. "Transcorregut aquest període, es procedirà a la convocatòria d'eleccions generals, tret que els partits signataris d'aquest acord considerin convenient la continuïtat de la legislatura per tancar aquests o nous acords", precisa el text.