Feijóo obrirà contactes amb els socis del PSOE per explorar una moció de censura

El PP confirma que Tellado encetarà la ronda aquest mateix dimarts excepte amb Bildu

MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat al portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que truqui als socis parlamentaris del PSOE per comprovar si continuen fent costat al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, després de l'enviament a presó de l'exnúmero tres dels socialistes Santos Cerdán. Segons el PP, aquesta decisió suposa un "salt qualitatiu" i pretén explorar una possible moció de censura.

Així ho ha anunciat Feijóo en un missatge a X, en el qual ha lamentat que el "número dos" de Sánchez ha "dormit a la presó" i el cap del Govern central "pretén continuar". "És insostenible", ha sentenciat el líder de l'oposició.

Per això, ha demanat a Tellado que enceti una ronda de contactes amb els grups perquè diguin "si el seu suport al PSOE es manté intacte". "Ara mateix són l'únic obstacle perquè els espanyols parlin i puguem reparar tanta decadència", ha afegit.

Aquests contactes per explorar una possible moció de censura tenen lloc després que dilluns el Tribunal Suprem ordenés l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança, de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán per la presumpta trama de cobrament de comissions a canvi d'obra pública en atribuir-li els delictes d'organització criminal, suborn i tràfic d'influències.

DEIXA BILDU FORA DE LA RONDA DE CONTACTES

Fonts del PP han assenyalat que el partit no trucarà als grups parlamentaris "per demanar, sinó per escoltar" i ha afegit que ho farà per preguntar si el seu suport al PSOE "es manté intacte després de la demolidora interlocutòria del Suprem que ha portat el segon número dos de Sánchez a la presó de Soto del Real".

A més a més, fonts del PP han indicat que aquests contactes es produiran el dia en què l'exministre José Luis Ábalos "reconeix que Pedro Sánchez el va informar amb caràcter previ de les investigacions de la Guàrdia Civil" a Koldo García.

El PP ha confirmat que aquesta comunicació que obrirà Tellado amb els grups començarà aquest mateix dimarts i no inclourà Bildu. "Ara mateix són l'únic obstacle perquè els espanyols parlin i puguem reparar tanta decadència", ha transmès el president del PP.