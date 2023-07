Feijóo no va veure "cap novetat" en el debat i replica a Sánchez si li feia "vergonya" ser-hi amb Otegi i ERC

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha justificat la seva absència en el debat de RTVE assegurant que no li semblava "raonable" que el president espanyol i la seva vicepresidenta "debatessin entre si" sense que "hi fossin la resta de socis de la coalició", ERC i Bildu, i s'ha preguntat si al cap de l'executiu li feia "vergonya" ser-hi amb el coordinador general de l'esquerra abertzale, Arnaldo Otegi, o els líders d'ERC. A parer seu, aquest duel televisiu no va oferir "cap novetat".

"Jo no sé si Sánchez sentia vergonya de ser amb Otegi, amb ERC i amb el partit de Puigdemont", ha recalcat Feijóo, després que Pedro Sánchez va assegurar durant el debat que Feijóo no hi va anar perquè "li fa vergonya comparèixer-hi" amb el president de Vox, Santiago Abascal.

En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, el líder del PP ha assenyalat que el PP defensava un debat a set perquè aquestes forces polítiques "al capdavall són necessàries per a la investidura, en aquest cas, del candidat socialista". Per això, ha indicat que no li semblava "raonable que només s'obtés per alguns d'ells" en aquest debat.

"I jo no tinc més a dir. Simplement dic que per no assistir a un debat crec que he estat la persona més citada, la qual cosa acredita, que feia la sensació que ahir vèiem tres partits polítics, que el seu objectiu no és guanyar les eleccions, el seu objectiu és que el que les guanyi no pugui governar, i això és una cosa diferent", ha emfatitzat.

Feijóo, que ha confessat que s'està medicant després d'una lumbàlgia per afrontar la recta final de la campanya, ha reconegut que està "millor". Aquest dijous té actes electorals a València i Madrid i divendres viatjarà a Màlaga i després a la Corunya, on posarà la cirereta final a la campanya.