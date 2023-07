Feijóo no té "cap sospita" sobre Correus però considera "molt mediocre" l'equip directiu de l'empresa

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que no té "cap sospita" sobre Correus però que l'equip directiu d'aquesta companyia és "molt mediocre" i no va fer una "bona planificació" davant les eleccions. Dit això, ha advertit que no creu que sigui una dada "a celebrar" el fet que quedin 400.000 electors sense votar perquè no tenen la documentació.

Així s'ha pronunciat en una entrevista d'Antena 3, recollida per Europa Press, després que Correus ha confirmat que hi ha 450.000 notificacions electorals sense recollir a les oficines postals i que estan a disposició dels electors per poder exercir el seu dret a vot per correu aquest 23 de juliol. La companyia ha indicat que ha posat a disposició dels ciutadans el 98,2% dels vots per correu sol·licitats.

Preguntat pel fet que només quedin 450.000 notificacions a les oficines de Correus i si això dissipa les seves sospites sobre els gestors de l'empresa, Feijóo ha respost que ell no té "cap sospita" sobre Correus sinó que l'equip directiu de la companyia és "molt mediocre".

Així, ha insistit que l'equip directiu de Correus no va fer "una bona planificació per evitar tot l'embolic" de l'empresa amb les generals del 23 de juliol, la tasca de la qual ha estat "impecable en tots els processos electorals municipals i generals que hi ha hagut a Espanya".

"Que quedin 400.000 sense votar perquè tenen la documentació a les oficines no cregui vostè que és una dada com per celebrar-ho. Crec jo", ha emfatitzat, per afegir que no han tingut les dades fins dilluns.

UNA EMPRESA QUE DEU "MÉS DE MIL MILIONS D'EUROS"

Feijóo ha assenyalat que el "problema" de Correus "no és això", que és "gravíssim" perquè el vot és un "dret constitucional" i no un "objecte postal", sinó el fet que la companyia degui "més de mil milions d'euros".

"La governança de Correus amb l'ex-cap de gabinet de Sánchez no la qualifica ell sinó que la qualifica la plantilla de Correus de manera reiterada", ha manifestat el candidat del PP a la presidència del Govern central.