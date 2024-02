Feijóo: "No descarteu que demà diguin que vaig oferir el Ministeri d'Interior a ERC i Defensa a Otegi"

OROSO (LA CORUNYA), 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit aquest dimarts a acusar la resta de partits d'abocar "calúmnies" i "insídies" contra ell els darrers dies i ha dit amb ironia: "No descarteu que demà diguin que vaig oferir el Ministeri d'Interior a ERC i Defensa a Otegi".

Així ho ha afirmat en un míting a Oroso (la Corunya) aquest dimarts, arran de la polèmica per les informacions que el PP va estudiar l'amnistia durant 24 hores abans de descartar-la i que estaria obert a un indult condicionat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont si és jutjat, se'n penedeix i renuncia a la via unilateral.

A més a més, aquest dimarts ERC ha assegurat que el PP els va proposar parlar sobre la investidura de Feijóo al Congrés, tot i que posteriorment fonts del PP han afirmat que no van establir mai converses amb els republicans, sinó que va ser un comentari "informal i col·loquial" d'un diputat seu, Carlos Floriano, a la diputada d'ERC Teresa Jordà.

Posteriorment, en un míting a Oroso, el líder del PP ha vinculat aquestes informacions amb el fet que "queden cinc dies" per a unes eleccions autonòmiques en les quals Galícia es juga "un canvi de govern". "I ho saben", ha afegit, per després ironitzar que potser diuen que es va oferir a EH Bildu i a ERC per formar un hipotètic govern.