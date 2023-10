Feijóo no està "content" amb la representació del PP a Catalunya i vol millorar-ne els resultats

Sí que el satisfan els resultats a Badalona i a Castelldefels i la influència a Barcelona



BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que no està "content" amb la representació del seu partit a Catalunya i en pretén millorar resultats, tot i que no creu que els populars catalans siguin irrellevants.

Ho ha dit quan li han preguntat en el Fórum Europa quan se celebrarà el congrés del partit a Catalunya (que es va posposar per després de les eleccions generals) i si Dolors Montserrat pot ser la pròxima líder del partit a Catalunya, on ara lidera Alejandro Fernández.

"Com farem el congrés a Catalunya? Com la resta. Som el mateix partit. Què pretenem? Millorar-ne els resultats", ha respost durant l'acte, al qual han assistit Fernández (al principi perquè després ha hagut d'anar a la sessió de control del Parlament), Montserrat, Nacho Martín Blanco, Daniel Sirera i els alcaldes Xavier García Albiol (Badalona) i Manuel Reyes (Castelldefels).

Ha demanat no fer cas als rumors sobre el lideratge dels populars catalans, tot i que ha dit que no el satisfan els resultats a Catalunya, on tenen 3 diputats al Parlament.

No obstant això, sí que està content amb els resultats de les municipals a Badalona i Castelldefels (Barcelona), i també amb el resultat a Barcelona, on defensa haver estat "decisius per posar un alcalde no independentista".

"NO ÉS UN PARTIT IRRELLEVANT"

Per Feijóo, el PP "no és un partit irrellevant" a Catalunya, i creu que això seria com afirmar que el PSOE és irrellevant a tot Espanya perquè no governa a la majoria de comunitats.

Així i tot, ha destacat que "a Galícia són tercera força i baixant, i en altres autonomies s'han enfonsat".