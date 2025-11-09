Feijóo, sobre la negociació amb Vox a la Comunitat Valenciana: "Sortirà tot ben"

SEVILLA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestat aquest diumenge, en relació amb les negociacions amb Vox per triar a un nou president a la Comunitat Valenciana després de la dimissió de Carlos Mazón, que "sortirà tot bé".
"Anem al Congrés del PP a Andalusia i sortirà tot bé", ha manifestat Feijóo als periodistes a Sevilla, després de ser qüestionat sobre si confia que s'arribi a un acord amb Vox a la Comunitat Valenciana.
Feijóo ha pronunciat aquestes breus paraules durant la seva assistència, junt amb el president del PP andalús i de la Junta, Juanma Moreno, a la clausura del 17 Congrés del PP-Al fet que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sevilla.