Feijóo nega que Sánchez defensi les llengües: "Aquest tio defensarà més el gallec que jo!"

"Primer llibertat lingüística a Catalunya i després parlem del que vulgueu"

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, només està recolzant per interès les llengües cooficials espanyoles, per exemple davant d'Europa: "Ara resulta que aquest tio defensarà més el gallec que jo, el senyor Sánchez!".

"Defensarà més el català que jo, el senyor Sánchez!. Però de debò que us creieu això?, ha dit aquest dissabte durant un acte a Castelldefels (Barcelona), que ha protagonitzat amb el president del PP català, Alejandro Fernández; la secretària general del PPE, Dolors Montserrat, i l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

Per a ell, "una cosa és que necessitis utilitzar la llengua catalana per intentar ser president del Govern d'Espanya i una altra cosa és que respectis la llengua catalana".

"De defensar el català, no em faran classe ni a Madrid ni al carrer Ferraz del Partit Socialista. He defensat el gallec; seguiré defensant el gallec, el català i el basc", ha promès.

Per a Feijóo, "qui no defensa la igualtat entre el català i l'espanyol a Catalunya no pot fer-ho a Europa", i ha assegurat que ell sí va defensar el bilingüisme escolar sent president de la Xunta de Galícia, amb 50% de classes en castellà i 50% en gallec.

"VISCA CATALUNYA I VIVA ESPANYA"

"No permetrem que els qui prohibeixen la llibertat lingüística a Catalunya demanin la llibertat lingüística a Europa. Primer, llibertat lingüística a Catalunya, i després parlem del que vulgueu".

I ha tornat a defensar la seva gestió a la Xunta: "Allà es parla castellà i gallec com ens dona la gana, com ha de ser en el conjunt d'Espanya. Visca Catalunya i viva Espanya, i que cadascú ho senti com vulgui".

EL PSC, AMB "L'AGENDA DEL SEPARATISME"

Feijóo ha promès que el PP aconseguirà que "torni la millor Catalunya", enlloc de governar com el PSC, al qual acusa de fer política fàcil.

"Menteix el PSC perquè, quan demana el vot constitucionalista, és per governar amb l'agenda del separatisme", ha afegit.

"AQUÍ MENTEIX TOTHOM"

Ha acusat ERC, Comuns i Sumar de mirar cap a un altra banda davant dels problemes del PSOE, per entendre's amb el Govern espanyol; i ha advertit que Junts vota en el Congrés en contra del que predica a Catalunya: "Aquí menteix tothom".

Feijóo ha assegurat també que "l'única alternativa a les polítiques que empobreixen els catalans és el PP de Catalunya".

BAIXAR IMPOSTOS TAMBÉ A CATALUNYA

"Vull que a Catalunya es baixin els impostos. Ningú m'ha d'explicar com fer-ho", i ha afegit que és factible.

Ha considerat urgent baixar impostos a Espanya i "imperatiu" a Catalunya, al·legant que no pot tenir la major pressió fiscal de l'Estat.

A LA MANIFESTACIÓ DEL DIA 8

En referir-se a Catalunya, ha dit que la societat catalana ha estat moltes vegades un gran exemple defensant la llibertat; per exemple, manifestant-se "contra l'atropellament del separatisme".

Per això els ha convidat a anar ara a la manifestació del 8 de juny a Madrid contra l' "atropellament" del Govern de Pedro Sánchez.

"Aquesta pudor no hi ha qui la resisteixi", ha insistit; ha al·ludit a comportaments mafiosos, i els ha contrastat amb l'honestedat de la població espanyola.

EL PP HA DE RECORDAR QUE VA GUANYAR

Ha constatat la seva determinació a governar per canviar Espanya, perquè la seva victòria no seria un simple relleu de partit, sinó per "substituir la regeneració de la democràcia per un rearmament moral del país".

"De vegades els militants, simpatitzants i votants del Partit Popular s'han oblidat que hem guanyat les eleccions generals", ha advertit.

ELS LÍDERS DEL PP A CATALUNYA

Feijóo ha elogiat els referents municipals del PP a Catalunya: ha citat els alcaldes i el regidor a Barcelona Dani Sirera, "fitxat" per a la ponència política del congrés, a més del líder a Catalunya, Alejandro Fernández.

I ha destacat que Dolors Montserrat és "la catalana que millor representa Catalunya a Europa", i és 'número dos' del PPE.