Feijóo nega que existeixi "la normalitat de la qual parla el Govern" espanyol a Ceuta

Marcos Moreno - Europa Press
MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que no existeix "la normalitat de la qual parla el Govern" espanyol a Ceuta i que "n'hi ha prou amb trepitjar el carrer per comprovar-ho", com ha expressat en un missatge a X acompanyat d'un vídeo gravat als carrers de la ciutat autònoma.
"Per humanitat, per convivència i per seguretat, hem de continuar treballant, per finalitzar aquesta crisi i assegurar que mai es repeteixi", ha afegit el líder del PP, que aquest cap de setmana s'ha desplaçat fins a Ceuta després de l'entrada massiva de migrants registrada dijous.
Les declaracions de Feijóo arriben després que el secretari general del PP, Miguel Tellado, hagi negat aquest diumenge que Ceuta hagi tornat a la normalitat i hagi acusat el Govern espanyol d'haver deixat la ciutat "desprotegida".
"No és veritat que Ceuta hagi tornat a la normalitat. Bona part dels immigrants que hi van entrar de forma irregular n'estan sortint de forma progressiva i molt lenta, però la realitat és que hi ha milers d'immigrants il·legals que tot sembla indicar que pretenen quedar-se a la ciutat i que estan amagats als carrers", ha afirmat en una entrevista al programa 'La Trinchera de Llamas', d'esRadio, recollida per Europa Press.
El secretari general també havia acusat l'Executiu espanyol de conèixer amb antelació la situació i no haver actuat per evitar-la, i ha qualificat els fets com "un atac a la integritat territorial d'Espanya". "Tenim un govern indolent i incompetent, que ha demostrat la seva feblesa amb una resposta pusil·lànime al que ha estat una autèntica invasió", ha assenyalat.
Així mateix, Tellado s'ha pronunciat a X sobre la presència del president dels 'populars' a Ceuta. "Mentre Feijóo continua a Ceuta coneixent la realitat que es viu a la ciutat i mantenint reunions, Sánchez està de vacances intentant que s'oblidi que no va fer res per aturar l'atac més gran a la sobirania nacional. El pitjor president del Govern en els pitjors moments", ha expressat en una publicació a la xarxa social.