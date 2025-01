Feijóo mobilitza els càrrecs per "desmuntar" el pla de Sánchez en habitatge, que veu basat en receptes "fracassades"

Génova està decidida a donar la batalla per l'habitatge en percebre un nínxol de votants "frustrats" del PSOE als quals vol atreure

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol que els seus càrrecs s'impliquin en la seva ofensiva contra el govern de Pedro Sánchez en matèria d'habitatge i des de la cúpula del PP se'ls ha donat instruccions perquè es mobilitzin a tots els territoris amb l'objectiu de "desmuntar" les "mesures fracassades" i les "propostes reciclades" del cap de l'executiu, segons han indicat a Europa Press fonts de la formació.

Feijóo s'ha llançat a arrabassar al Govern central la bandera de l'habitatge per entendre que hi ha un nínxol de votants del PSOE "frustrats" amb la gestió que ha fet l'executiu de coalició de PSOE i Sumar: "Hi ha uns electors que van dipositar la seva confiança en Sánchez perquè arreglés problemes com el de l'habitatge, però el problema aquí continua", han assenyalat fonts de l'equip del líder del PP.

Per això, el cap de l'oposició vol implicar tots els seus quadres en aquesta ofensiva del PP, que jugarà aquest curs polític en un camp que "fins ara ha buscat patrimonialitzar l'esquerra". "Donarem la batalla amb tota intensitat en habitatge i conciliació", han sentenciat des de Génova, on manegen dades que confirmen que hi ha votants socialistes "desencantats" amb l'actuació de Sánchez després de més de sis anys a La Moncloa.

En la seva opinió, hi ha una generació de joves "frustrada" i el PP vol recordar-los que el cap de l'executiu els ha "mentit" amb promeses que, segons els populars, després "no compleix". Així, citen com a exemple l'anunci que va fer l'abril de l'any passat per habilitar 183.000 habitatges de titularitat pública per a lloguer.

"Promet que l'Estat construirà desenes de milers d'habitatges públics quan no ha executat les 183.000 que va anunciar, no té diners per una inversió tan gran i, a més, necessita l'aportació de la iniciativa privada", han assenyalat des del primer partit de l'oposició.

GÉNOVA ENVIA ALS SEUS CÀRRECS UN DOCUMENT PER "DESMUNTAR" SÁNCHEZ

Dins d'aquesta estratègia, la direcció nacional del PP ha elaborat un ampli document --al qual ha tingut accés Europa Press-- que ha distribuït entre els seus portaveus amb l'objectiu, segons argumenten, de "desmuntar un a un" els anuncis de "l'enèsim pla d'habitatge de Sánchez" que "bàsicament s'alimenta de propostes reciclades, amb mesures fracassades i anuncis que en moltes ocasions són competència de les comunitats autònomes", segons el text.

Així, davant de l'anunci de Sánchez d'una exempció del 100% de l'IRPF a propietaris que lloguin habitatge segons l'índex de referència, el PP critica que s'aposti "per frenar l'increment de preus per donar estabilitat al sector amb els índexs de referències de lloguers quan s'ha demostrat el seu fracàs". És més, creu que "produeix efectes perversos i contraproduents, i ofega encara més el mercat immobiliari".

A més, el PP destaca que analistes i institucions econòmiques (Banc d'Espanya, FEDEA, Institut d'Estudis Avançats, Fons Monetari Internacional) van advertir que "el control de preus i la intervenció del mercat reduïen l'oferta i incrementaven els preus" com, segons ell, ha estat.

Davant d'aquesta proposta d'exempció de l'IRPF, el PP proposa "baixades fiscals sense condicionants tan rígids, com la bonificació progressiva a l'IRPF per a joves durant quatre anys i incentius a la col·laboració publicoprivada per augmentar l'oferta d'habitatge".

REBATRE MESURES COM LIMITAR LA COMPRA A ESTRANGERS

A més, Sánchez va avançar dilluns passat un nou PERTE amb fons europeus dedicat a la construcció de cases que es desenvoluparan a València per contribuir a la reconstrucció del teixit econòmic després de la dana.

Segons el PP, es tracta d'una "bona còpia" de la proposició no de llei que el PP va presentar al juny al Congrés i que "va comptar amb el vot favorable del PSOE i Vox per impulsar la construcció industrialitzada d'habitatges".

El president del Govern central també va avançar altres mesures com un increment d'impostos als compradors extracomunitaris. En el document que el PP ha enviat als seus càrrecs, els populars ressalten que "els estrangers de fora de la UE que no resideixen a Espanya van comprar el 2023 un total de 27.000 habitatges, el 4% de totes les compravendes".

INICIATIVES QUE SÓN COMPETÈNCIES DE LES CCAA

El document del PP conclou que "la majoria de les propostes són reciclades d'anuncis passats que no han fet efecte". "En els més de sis anys que ha governat Pedro Sánchez, el preu de compravenda s'ha incrementat en un 37% i el del lloguer, en un 35%", afirma.

A més, el PP assegura que el pla de Pedro Sánchez aborda iniciatives que són competència de les comunitats autònomes, no de l'Administració General de l'Estat, al mateix temps que recorda que moltes de les mesures proposades han de ser "confirmades a les Corts, i ja algun dels seus socis han anunciat les seves discrepàncies".

"Les mesures, com tot el que fa Sánchez, només busquen el titular, sense aclarir-ne el desenvolupament i com s'executaran", assevera el PP, que posa d'exemple les garanties públiques per protegir els propietaris.