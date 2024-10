Feijóo mira de tancar la polèmica per la plantada d'Ayuso a Sánchez: "Tot està explicat i la gent ho ha entès"

MADRID 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha provat aquest dimarts de tancar la polèmica sobre la decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no veure's amb el president espanyol, Pedro Sánchez, en assegurar que "tot està explicat i tothom ho ha entès".

"No ho podem explicar més vegades", ha declarat Feijóo als periodistes preguntat per si manté les manifestacions que va fer el mes passat en les quals assegurava que era un "error" no anar a aquestes trobades institucionals quan el president les convoca a La Moncloa.

Durant la seva intervenció en la III edició del Foro Metafuturo, organitzat per Atresmedia, que se celebra a l'Ateneo de Madrid, Feijóo ha demanat "tranquil·litat" i ha assenyalat que "tot està prou explicat".

Preguntat pels periodistes si continua pensant que és un "error" no anar a La Moncloa, ha insistit que "tot està explicat i tothom ho ha entès perfectament". "No ho podem explicar millor", ha recalcat.

Malgrat les reticències, els mitjans li han preguntat més tard abans d'abandonar l'Ateneo si defensa Ayuso i si li va recomanar que anés a La Moncloa. "Com no he de donar suport a Ayuso!. Per descomptat", ha resolt. És més, ha afegit que "quan no hi ha notícies cal inventar-les".