Feijóo i Mazón mantindran una conversa aquest diumenge per "analitzar el context polític de la Comunitat Valenciana"

LOGRONYO 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantindran una conversa aquest diumenge per "analitzar el context polític de la Comunitat Valenciana", segons ha anunciat la sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra.
"En aquesta conversa abordaran tant les necessitats que té la Comunitat Valenciana com les que té en aquests moments el Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). Jo és això l'única cosa que avui els podem traslladar", ha manifestat Gamarra, en una roda de premsa a Logronyo.
El president de la Generalitat --que està reclòs des del divendres a Alacant, la seva terra-- va assegurar el dijous que "reflexiona" després de les crítiques de les víctimes en el funeral de la Dana. La incògnita sobre la seva possible dimissió ha obert una crisi dins del partit.
De fet, aquesta possible sortida del 'president' ha començat a provocar moviments dins del PPCV. Així, el divendres es va produir una reunió dels tres presidents provincials -- Vicente Mompó a València, Toni Pérez a Alacant i Marta Barrachina a Castelló- i el secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la qual va sortir el president de la Diputació de València com el nom de "consens" per rellevar a Mazón al capdavant del partit i per ser el proper candidat de PP en les eleccions autonòmiques.