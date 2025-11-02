Feijóo i Mazón conversaran aquest diumenge per "analitzar el context polític de la Comunitat Valenciana"

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantindran una conversa aquest diumenge per "analitzar el context polític de la Comunitat Valenciana", segons ha anunciat la sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra.
"En aquesta conversa abordaran tant les necessitats que té la Comunitat Valenciana com les que té en aquests moments el Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). Jo és això l'única cosa que avui els podem traslladar", ha manifestat Gamarra, en una roda de premsa a Logronyo.
El president de la Generalitat --que està reclòs des del divendres a Alacant, la seva terra-- va assegurar el dijous que "reflexiona" després de les crítiques de les víctimes en el funeral de la dana, on va haver-hi crits de "fora", "covard" i "assassí". La incògnita sobre la seva possible dimissió ha obert una crisi dins del partit.
De fet, aquesta possible sortida del 'president' ha començat a provocar moviments dins del PPCV. Així, el divendres es va produir una reunió dels tres presidents provincials -- Vicente Mompó a València, Toni Pérez a Alacant i Marta Barrachina a Castelló- i el secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la qual va sortir el president de la Diputació de València com el nom de "consens" per rellevar a Mazón al capdavant del partit i per ser el proper candidat de PP en les eleccions autonòmiques.
En ser preguntada expressament si la direcció nacional del PP creu que Mazón ha de dimitir encara que aquesta decisió depengui en exclusiva d'ell, Gamarra s'ha remès a aquesta conversa que "en les properes hores" mantindran Feijóo i el president de la Generalitat per "analitzar el context polític" de la regió.
"A partir d'aquí, si hi hagués una mica del que informar, doncs informarem a la societat espanyola i a l'opinió pública", ha manifestat Gamarra, que va ser secretària general del PP fins al passat mes de juliol.
DIMITIR, UNA DECISIÓ QUE DEPÈN D'ELL
Encara que la cúpula del PP --a través del Comitè Electoral Nacional-- és la que té competència per designar als candidats autonòmics, "la decisió de si dimiteix o no depèn d'ell", segons han recordat aquest diumenge a Europa Press fonts de la cúpula del partit.
La portaveu del Grup Popular en el Congrés, Ester Muñoz, ja va afirmar el divendres, en ser preguntada expressament si ha de dimitir el 'president', que aquesta és una decisió que correspon a ell.
"No em correspon a mi dir si el senyor Mazón ha de prendre una decisió o ha de prendre una altra. Jo crec que és una decisió molt personal que ha de prendre ell", va dir.
Encara que Ester Muñoz va reconèixer que les víctimes de la dana "tenen dret a buscar culpables i a expressar la seva ràbia" i "frustració", també va subratllar que és una "autèntica barbaritat" que es digui que és un "assassí".
FEIJÓO PRESIDEIX AQUEST DILLUNS EL COMITÈ EXECUTIU NACIONAL
Aquest dilluns Feijóo presidirà la reunió del Comitè Executiu Nacional del PP --al que assisteixen els 'barons' del partit-- amb el focus posat en Mazón i el seu futur polític, tret que en aquesta "conversa" pendent entre Feijóo i el president de la Generalitat s'aconsegueixi una solució que resolgui la crisi oberta.
En els últims dies, moltes veus del PP havien demanat que Mazón "almenys" anunciés que no repetirà com a candidat de PP en les autonòmiques, un pas que després de la crisi deslligada ja sembla "insuficient", segons fonts de la formació consultades per Europa Press.
La cúpula del PP que dirigeix Feijóo analitza els possibles escenaris que s'obren, tot depenent de si Mazón dimiteix i avança eleccions o, per contra, es manté fins a les properes eleccions de maig de 2027 i es limita a anunciar que no repetirà com a cap de cartell del Pàg.
Una tercera opció seria que en aquest moment fes un pas enrere però no convoqués eleccions, sinó que optés per una altra persona com a president de transició fins a 2027. En aquest cas, hi ha veus del PPCV que creuen que el millor situat és el secretari general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, atès que té escó en les Corts valencianes, igual que María José Catalá.
Aquesta via que Pérez Llorca estigui de forma transitòria al capdavant de la Generalitat si es produeix la sortida de Mazón compta amb respatller "total" de les adreces provincials dels 'populars' valencians, segons asseguren a Europa Press fonts de la formació.
Des que Feijóo va arribar a la Presidència nacional del PP, a l'abril de 2022, ha fet gala de respectar les decisions de les CCAA enfront de possibles ingerències de 'Gènova' als territoris, subratllant que ell va ser durant 14 anys president de la Xunta de Galícia.
SUBSTITUIR A MAZÓN HA DE COMPTAR AMB EL VISTIPLAU DE VOX
En el cas que Mazón dimiteixi, l'elecció del seu successor ha de comptar amb el vistiplau de Vox, atès que els 'populars' no tenen majoria absoluta al Parlament autonòmic. Dijous passat, Abascal va dir que el president de la Generalitat sofreix "un linxament" i va arremetre contra el PP per "estar atemorit" davant del president del Govern, Pedro Sánchez.
En les files del PP s'obre el desconcert i hi ha temor al fet que "la sortida de Mazón no acabi tampoc amb la crisi que hi ha provocada", segons fonts del partit, que recorden que si no s'aborda aquesta situació pot afectar a les properes cites electorals. La primera serà a Extremadura el proper 21 de desembre.