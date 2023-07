Feijóo intentarà la investidura: "Seria un immens error que governessin els independentistes"

Després del 'no' del PNB, creu que és una "conclusió precipitada" dir que no té suports i recalca que Espanya "mereix estabilitat"



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que complirà el seu "deure" i mantindrà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per conformar una majoria, atès que, segons ha recalcat, Espanya "mereix estabilitat" i "no un desgovern". En aquest sentit, ha advertit que seria "un immens error que governessin els independentistes", als qui "no els interessa" el país.

"A mi sí que m'interessa Espanya i acabo de rebre un mandat de les urnes d'intentar conformar una majoria estable perquè hi hagi un govern i no un desgovern", ha declarat Feijóo als periodistes a Santiago de Compostel·la (la Corunya) després de participar en els actes amb motiu de la festivitat de Santiago Apòstol.

Preguntat per si continuarà recaptant suports per a la investidura malgrat el rebuig del PNB, Feijóo ha assenyalat que la seva "obligació és parlar amb els grups" i ha afegit que la mateixa nit electoral del 23 de juliol, el candidat socialista, Pedro Sánchez, li va proposar "començar a parlar després del recompte del vot CERA"", relatiu als espanyols que resideixen a l'exterior.

"Jo entenc que els primers dies d'agost, un cop acabat el vot CERA, haurem de parlar amb la segona força política, que és el Partit Socialista", ha subratllat. No obstant això, des de Ferraz aquest dilluns han ajornat la trobada al mes de setembre.

"CREC QUE ESPANYA MEREIX ESTABILITAT"

El president dels populars ha subratllat que "Espanya mereix estabilitat" i ha recordat que en aquest moment ocupen la presidència de torn de la Unió Europea i negocien a Brussel·les la regla de despesa.

"En conseqüència, venen temps en els quals cal estabilitat, molt europeisme i molta centralitat, i crec que seria un error, un immens error, que a Espanya governessin els independentistes", ha proclamat, i més quan, segons ha destacat, aquestes formacions han perdut suport en les generals i "els partits d'estat" han guanyat.

Per això, Feijóo ha confirmat que mantindrà la ronda de contactes. "Jo evident compliré el meu deure i és evident que intentaré parlar amb els grups per donar a Espanya el que ha votat a les urnes", ha postil·lat.

Preguntat aleshores per si anirà a la investidura tot i que no tingui prou suports, Feijóo ha recordat que Unió del Poble Navarrès (UPN) i Coalició Canària (CC), que tenen un escó, "estan en la millor disposició".

"Jo crec que dir que no es té suport simplement per haver parlat amb algun grup, em sembla una conclusió precipitada", ha manifestat, en al·lusió al 'no' que va expressar dijous el PNB a través d'un comunicat.

PARLARÀ AMB EL PSOE I VOX

Per això, ha assenyalat que parlarà "en les pròximes setmanes amb el Partit Socialista i amb Vox" i ha reiterat que és "molt important que Espanya enviï un missatge a Europa que la presidència de torn és quelcom seriós que Espanya no pot desaprofitar".

Segons ha subratllat, "la quarta economia de l'euro no pot estar sotmesa a grups i a polítics, alguns pròfugs i d'altres que han dit molt clarament que no els interessa Espanya", en al·lusió a ERC, Bildu i Junts, aquest últim liderat per l'expresident Carles Puigdemont.