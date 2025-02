Feijóo, sobre l'SMI: "Pujada dels ingressos del Govern central a costa de treballadors i empreses"

Critica el xoc dins el Govern central i assegura que l'executiu fa el "ridícul"

LLEIDA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculat aquest dijous la tributació del salari mínim interprofessional (SMI) als ingressos del Govern central: "Al final, l'increment de l'SMI el que suposa és una pujada dels ingressos de l'executiu a costa dels treballadors i de les empreses".

Ho ha dit en una intervenció davant els mitjans després de visitar una explotació agrícola de Nufri a Miralcamp (Lleida) juntament amb el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández.

"L'increment del salari mínim és zero increment del poder adquisitiu per al treballador i 1.200 milions d'euros de recaptació per al Govern central", ha expressat Feijóo.

Ha assegurat que "aquest govern socialista serà el primer govern de la història que sotmet a tributació el salari mínim", i s'ha compromès a que, si ell governa, s'exoneri l'SMI de l'impost de la renda.

NO APUJAR SALARIS "ARTIFICIALMENT"

El president popular ha insistit que les rendes més baixes han de quedar fora de l'impost de la renda a les persones físiques", i ha assegurat textualment que no és raonable ni ètic fer servir un increment de l'SMI per augmentar la recaptació fiscal del Govern central i que l'executiu de Pedro Sánchez fa populisme.

"Que deixin d'apujar artificialment els salaris per recaptar més i mantenir el mateix poder adquisitiu dels treballadors, i dir-los molt clarament que apostem per una renda digna dels treballadors, per una contenció fiscal dels impostos i per una productivitat de les nostres empreses, abaixant l'absentisme laboral", ha afegit.

"BURLA" ALS CIUTADANS

Preguntat pel xoc dins el Govern central per la pujada de l'SMI, ha afirmat que "el que és evident és que l'executiu ha fet el ridícul" i que tot el país s'ha adonat de la divisió permanent i constant entre els ministres, textualment.

"Aquest contenciós que mantenen els ministres de Sumar amb els ministres del PSOE, estem convençuts que és un paripé, estem convençuts que és una burla al conjunt dels ciutadans", ha sostingut.

També ha dit que "ningú no es pot creure" que la vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, no sabés que Hisenda volia que els treballadors que cobrin l'SMI tributin en l'IRPF després de la pujada, i ha insistit que a l'executiu li queda poca credibilitat.

"El país no pot estar en una divisió tan gran com la que té el Govern central, i el col·lapse i l'agonia de l'executiu és cada dia més palesa i això és perjudicial per a tothom", ha conclòs.