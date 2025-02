Feijóo, sobre l'SMI: "Pujada dels ingressos del Govern central a costa dels treballadors i empreses"

LLEIDA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculat aquest dijous la tributació del salari mínim interprofessional (SMI) als ingressos del Govern central: "Al final, l'increment de l'SMI el que suposa és una pujada dels ingressos del Govern central a costa dels treballadors i de les empreses".

Ho ha dit en una intervenció davant els mitjans després de visitar una explotació agrícola de Nufri a Miralcamp (Lleida) juntament amb el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández.

"L'increment del salari mínim és zero increment del poder adquisitiu per al treballador i 1.200 milions d'euros de recaptació per al Govern central", ha expressat Feijóo.