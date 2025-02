Feijóo es llança a pel vot jove oferint rebaixes fiscals en habitatge i demana al PP més activitat a les xarxes socials

En una reunió a porta tancada, reclama als seus diputats "estudiar" i treballar les intervencions per projectar l'alternativa del PP

MADRID, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desplegat un ventall de línies actuació per atreure votants joves, com les propostes de rebaixes fiscals en matèria d'habitatge o el compromís d'exonerar la tributació del salari mínim interprofessional (SMI) si arriba a La Moncloa. Paral·lelament, vol que el PP es bolqui més a les xarxes socials i així ho va traslladar als seus parlamentaris aquesta setmana en una reunió a porta tancada al Congrés.

A la direcció nacional del PP són conscients que Vox ha crescut entre la població més jove i vol revertir aquesta tendència amb la vista posada en les següents eleccions generals. El partit de Santiago Abascal ha aconseguit seduir molts joves a través de les xarxes i amb iniciatives com 'Cañas por España'.

"Explicarem el nostre projecte a tots els fòrums, sense deixar un sol canal o espai sense ocupar", han indicat a Europa Press les fonts de l'equip de Feijóo, que han reconegut que el votant jove és "més emocional" i s'informa majoritàriament a través de les xarxes socials.

FEIJÓO HA MODERNITZAT EL SEU PERFIL DIGITAL

Feijóo mateix s'ha implicat aquests mesos en la modernització del seu perfil fa servir X o Instagram per difondre les seves propostes principals-- i al juliol passat va assistir al podcast de l'empresari i influencer canari Pedro Buerbaum per acostar-se a la gent jove.

El PP ja havia comprovat només un mes abans com Luis Alvise Pérez i la seva agrupació 'Se acabó la Fiesta' ('S'ha acabat la Festa') havia aconseguit entrar al Parlament europeu amb tres escons i prop de 800.000 vots servint-se principalment d'un telèfon mòbil i les xarxes socials.

Així l'hi va fer notar Feijóo als seus barons i càrrecs al Comitè Executiu de juny posterior a les europees. Llavors, va admetre que hi havia dues maneres de fer campanya, la tradicional o a xarxes socials, i va apel·lar els seus a millorar la presència a internet.

Tot i que no hi ha eleccions a la vista, Feijóo va tornar a reiterar aquesta petició aquest dimarts davant dels diputats i senadors del Grup Popular. En el seu discurs a porta tancada va agafar el telèfon mòbil i els va dir 'Tot és aquí', animant-los així a augmentar la seva presència a xarxes per propagar el missatge i les propostes del partit, segons han indicat a Europa Press fonts parlamentàries presents en aquesta trobada.

ARRIBAR ALS JOVES TAMBÉ AMB PROPOSTES

Paral·lelament, el PP ha desplegat una bateria d'iniciatives amb la vista posada en els joves, especialment les seves mesures en matèria d'habitatge. A Génova estan convençuts que aquí hi ha un nínxol de votants "frustrats" amb la gestió de Pedro Sánchez perquè en aquest moment tenen molt difícil poder accedir a un pis.

Fa uns dies, Feijóo va anunciar una guardiola llar jove amb deduccions fiscals que busca ajudar els joves de fins a 40 anys a poder comprar un habitatge incentivant l'estalvi. Segons va dir, aquesta mesura és una de les "grans novetats" del pla d'habitatge del PP.

El PP ha plantejat més mesures per a joves i que emmarca en una "revolució fiscal", com la deducció en l'IRPF del 15% pel lloguer, la bonificació del 100% de l'impost de donacions de familiars per a la compra i el lloguer, la baixada de l'impost de transmissions al 4% a les CCAA on governa el PP i l'exempció progressiva de l'IRPF durant els quatre primers anys de vida laboral.

Feijóo va assegurar a més davant dels seus parlamentaris que el PP ha posat els presidents autonòmics del PP i els alcaldes de grans ciutats a treballar per facilitar l'accés a l'habitatge, especialment dels joves, segons les fonts populars. D'aquesta manera va al·ludir als documents amb propostes que el partit ha aprovat a les cimeres d'Astúries i Saragossa d'aquest any amb els seus barons i regidors.

EXONERAR DE TRIBUTACIÓ EL SMI

A més, Feijóo s'ha compromès a exonerar de tributació el SMI quan arribi al govern, criticant la "divisió permanent" entre el PSOE i Sumar i que "per primera vegada un govern socialista obligui" a pagar l'IRPF als que cobren menys. "El col·lapse i l'agonia del govern és cada dia més palès", ha asseverat.

El PP vol que cali la idea que el Govern central va prometre pujar impostos als rics i ara "farà caixa" amb qui cobra menys. "Han apujat més de 80 vegades els impostos des que Pedro Sánchez és president del Govern central. Ara resulta que allò que pagaran els que tenen més era un engany", asseguren a Génova.

Els populars tenen previst obrir una campanya per denunciar públicament "l'acanada fiscal" a la que, segons ell, el govern de Pedro Sánchez sotmet els espanyols. "Plantejarem una alternativa a l'infern fiscal" que viu Espanya, amb "96 augments d'impostos i de cotitzacions socials en els últims anys", va avançar Feijóo aquesta setmana.

FEIJÓO DEMANA ALS SEUS CÀRRECS UN ESFORÇ MÉS GRAN

A la reunió del Grup Popular, el president del PP va admetre que està satisfet amb el treball parlamentari que estan fent, subratllant que en les últimes dates havien aconseguit guanyar votacions al govern. Així va ocórrer per exemple al desembre quan el PP juntament amb Junts i el PNB van tombar l'impost a les energètiques.

No obstant això, Feijóo va demanar als diputats i senadors un esforç més gran i "estudiar" els temes amb l'objectiu de preparar bé les intervencions per exhibir l'alternativa del PP i que el missatge arribi a més gent, segons han assenyalat les fonts de la formació.

Tot i que la majoria de càrrecs del PP donen per fet que Pedro Sánchez intentarà allargar al màxim la legislatura, Feijóo ja va reclamar aquesta setmana als seus parlamentaris una "oposició sense quarter" al Govern central "decadent", "en declivi" i "desesperat" de Sánchez. "No li deixarem passar ni una", va avisar.