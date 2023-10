Feijóo: "L'amnistia no es negocia en nom d'Espanya, es negocia en nom de Sánchez"

MÀLAGA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha negat que l'amnistia es negociï en nom d'Espanya, com va afirmar aquest dissabte el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i ha subratllat que solament "es negocia en el seu nom" i pel seu interès personal.

"Cal tenir molt poca vergonya i cap sentit d'Estat per dir que es negocia l'amnistia, que es va negar en campanya, en nom d'Espanya", ha criticat Feijóo en l'acte 'En defensa de la igualtat de tots els espanyols' des de la Plaça de la Constitució de Màlaga, on ha estat abrigallat per més de 20.000 persones, segons la formació.

Així ha respost a les paraules de Sánchez en el Comitè Federal del PSOE en les quals va defensar l'amnistia, una llei que, segons líder 'popular', "es fa contra Espanya" i per la "necessitat" del líder socialista. "No som culpables de les necessitats parlamentàries del senyor Sánchez", ha clamat.

"No hi ha virtut en res del que va dir ahir Sánchez. Solament hi ha interès", ha agregat, per titllar de "profunda covardia" que el líder del PSOE hagi "sotmès a l'aplaudiment" del Comitè Federal del seu partit l'amnistia, doncs ho conformen càrrecs "el sou dels quals depèn" d'ell.

En aquest sentit, ha tornat a demanar consultar sobre l'amnistia a tots els espanyols, "aquells que no depenen del sou de Sánchez", i ha apuntat que això no es fa perquè en el PSOE saben que "cap majoria d'espanyols vol aquesta llei amb la qual es pretén "exculpar als quals van delinquir".

"Saben que cap majoria d'espanyols vol que el Govern humiliï al Poder Judicial i a la Prefectura de l'Estat. Saben que cap majoria d'espanyols vol canviar un règim democràtic de drets i deures per una altra categoria en la qual un reduït grup de polítics tenen drets i en el qual la gran majoria de ciutadans només tenen deures", ha postil·lat per advertir que per això Sánchez "farà tot el possible per evitar les urnes".

Feijóo també ha replicat que l'amnistia solament és la reconciliació de Sánchez "amb la butaca de president del Govern" i amb ella "no s'està cercant la convivència de ningú, sinó la conveniència d'un", la del líder del PSOE, un partit que està fent "el paper de la seva vida" perquè "no li queda amor propi". Sobre aquest tema, ha censurat que el PSOE "menyspreï la seva pròpia biografia política", és a dir, "a les persones que els van posar on estan".

Així, el president del PP ha demanat al líder del PSOE "una mica d'honestedat" i "anar de cara", "com almenys van els independentistes", els qui "no tracten d'ocultar el que són", mentre Sánchez "ha mentit des del primer instant que va entrar en el Palau de la Moncloa".

DEFENSAR L'UNITAT

Finalment, Feijóo ha assegurat que mentre Sánchez segueix avanci "amb la reculada d'Espanya", el PP no deixarà "de proclamar l'unitat d'Espanya, costi el que costi", i ha asseverat que el futur del país "pertany als espanyols".

"Amics, encara que ells estiguin disposats a posar en venda el nostre país, els espanyols no anem a permetre que ens ho arrabassin. Els espanyols som un poble amb molts més principis i amb molta més dignitat que el Govern que podem tenir en les properes setmanes. I el moment arribarà, el moment arribarà al gener o aviat", ha dit.

Així mateix, ha alertat que "si els pocs que fan com que aixequen la veu en el PSOE segueixen sense fer res seran igual de còmplices dels quals callen i dels quals aplaudeixen".