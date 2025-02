Feijóo lamenta que Sánchez no té "dignitat" per dir a García Ortiz "que se'n vagi": "No pot continuar un minut més"

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, "no ha de continuar en el càrrec ni un minut més" i ha lamentat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "no té dignitat" ni "autoritat" per dir-li "que se'n vagi".

"Qui li va a demanar al fiscal general de l'Estat que se'n vagi? El marit de Begoña? El germà del músic de Badajoz? L'inseparable d'Ábalos? El que confiava els seus avals a Koldo? El que ha tornat a nomenar Santos Cerdán? El que li dona instruccions a Bolaños? El que tira a Lobato perquè no va voler delinquir? El que rep instruccions des de l'exili? El que menteix dia a dia també a tots els espanyols? Aquest no pot dir-li al fiscal general de l'Estat que se'n vagi. No té dignitat per fer-ho", ha retret Feijóo en un acte dels populars gallecs a Santiago de Compostel·la per commemorar el primer aniversari de la victòria d'Alfonso Rueda a les eleccions autonòmiques.

Així, ha fet referència al fiscal general com "un dels ministres" del govern de Sánchez i ha insistit que el que ha de fer un fiscal és "complir la llei" i "perseguir el delicte", a més de "ser neutral davant de qualsevol ciutadà", complint "totes i cadascuna de les lleis que conformen l'ordenament jurídic" d'Espanya.

Per contra, ha exposat, el fiscal "es dedica a atacar als ciutadans en funció del que pensin". "Tenim un fiscal que ha obstaculitzat la justícia i ha esborrat proves. I tenim un fiscal que es nega a declarar davant d'un jutge del Tribunal Suprem", ha destacat.

En aquesta línia, ha apuntat que els espanyols es pregunten "què ocultava per haver preferit quedar com un sospitós als ulls de tota Espanya". "Quins missatges manava el fiscal general de l'Estat a la Presidència del govern? El dany a la institució i als que hi treballen és el que cal esborrar", ha manifestat.