Feijóo lamenta que "molts comerços tapiaran els aparadors per por" i promet pau si arriba a La Moncloa

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentat aquest dilluns que "molts comerços" haguessin de "tapiar els aparadors per por" d'aldarulls com els que es van produir la setmana passada a Barcelona o Bilbao i ha promès "pau" si arriba al palau de La Moncloa.
Així ho ha assegurat davant el Comitè Executiu Nacional del PP, després que aquests dies nombrosos establiments comercials hagin blindat els aparadors i s'hagi reforçat la seguretat davant les crides de Blocus a cometre sabotatges per Halloween.
A més a més, les forces i cossos de seguretat han dut a terme diverses operacions que han deixat una desena de detinguts relacionats amb Blocus a València, Bilbao, Màlaga o Tenerife, abans de la convocatòria a les xarxes per replicar nous saquejos el 31 d'octubre.
"HI HAURÀ PAU PERQUÈ ÉS EL QUE VOL LA IMMENSA MAJORIA"
Davant la plana major del PP, Feijóo ha assegurat que "aquest cap de setmana molts establiments comercials han tapiat els aparadors per por del que pogués passar, del que ha estat passant a molts llocs d'Espanya. En quin país ens estem convertint?", s'ha preguntat.
En aquest sentit, ha indicat que "des de l'esquerra s'ha arribat a dir que s'han d'incendiar els carrers perquè no hi haurà pau. Doncs jo dic el contrari: hi haurà pau perquè és el que vol la immensa majoria", ha garantit.
Després d'assegurar que "la seriositat no és un defecte" sinó "una forma de respecte" i "els espanyols, d'una vegada per totes, mereixen respecte", Feijóo ha afirmat que Espanya no ha tingut en aquests vuit anys "ni respecte a la gent ni respecte a la nació".