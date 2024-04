Feijóo ironitza amb la pujada del PSOE en el CIS: "Com més cas Koldo, més pugen"

LA FULIOLA (LLEIDA), 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironitzat amb la pujada del PSOE en el baròmetre d'opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d'abril: "Com més cas Koldo, més pugen en les enquestes".

"Els animo a prosseguir per aquesta via del cas Koldo perquè els senyors del CIS l'aplaudeixin en les enquestes. Entendran vostès que això no s'ho creuen ni ells, però si els fa gràcia a nosaltres també", ha fet broma Feijóo en unes declaracions al costat del candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, a la Fuliola (Lleida).

"Com més corrupció en el PSOE, sembla que més pugen en les enquestes", ha assegurat Feijóo, que ha felicitat irònicament els socialistes pel resultat d'aquesta enquesta, que manté el PP al capdavant amb una estimació de vot del 33,5%, però el PSOE es recupera i puja fins al 32,5%, que deixa la diferència reduïda a només un punt respecte als 2,7 del mes anterior.