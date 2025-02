Feijóo implica els seus càrrecs amb el pla d'habitatge del PP i vol girar full de la crisi pel decret òmnibus

Continuarà amb la seva agenda social per pescar al calder del PSOE després de calcular un transvasament al PP de més de 600.000 votants socialistes

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, està decidit a donar la batalla per l'habitatge i vol implicar els seus càrrecs en aquesta ofensiva contra el govern de Pedro Sánchez. Així l'hi reclamarà aquest dilluns davant de la Junta Directiva Nacional del PP, màxim òrgan del partit entre congressos.

"Centrarem a l'habitatge el combat ideològic amb el president del Govern central. L'executiu no és competitiu en això perquè hi ha una generació frustrada, a la qual ha enganyat, que no es pot comprar un pis", han recalcat a Europa Press fonts de la cúpula del PP.

A Génova estan convençuts que aquí poden continuar esgarrapant vots al PSOE. De fet, segons els seus càlculs, ja s'ha produït un transvasament de vot del PSOE al PP de 650.000 electors des de les generals del passat 23 de juliol, han afegit les fonts consultades.

A l'equip de Feijóo no hi ha preocupació per la tendència ascendent de Vox a les enquestes i subratllen que el PP "no està baixant" sinó que "ho fa l'esquerra". "El nostre objectiu és afeblir el PSOE i Sánchez, no Vox", han recalcat, criticant el partit de Santiago Abascal que, per contra, la seva única meta sigui "reemplaçar" el president del Partit Popular.

REGISTRE DE LA LLEI DEL SÒL AL SENAT

Feijóo explicarà davant de la Junta Directiva del PP els pilars del pla d'habitatge que està impulsant el seu partit en col·laboració amb ajuntaments i comunitats autònomes del PP. De moment, divendres ja va registrar al Senat una llei del sòl "per agilitar la construcció, que hi hagi més sòl i garantir la seguretat jurídica" i aquesta setmana el PP prosseguirà amb més actes d'habitatge.

Un d'aquests actes el protagonitzarà Feijóo mateix, que presentarà els joves un programa complet d'ajuts per facilitar l'adquisició del primer habitatge. Es tracta que els joves no "renunciïn a ser propietaris perquè comprar una casa és inassolible per a ells".

"L'accés a l'habitatge és el que preocupa als espanyols i per això ocupa al Partit Popular", han recalcat fonts del PP, que insisteixen que el seu objectiu és que cali en la gent la idea que el model de Sánchez no ha funcionat i, per tant, és hora d'aplicar les receptes del PP.

DESPRÉS DEL DEBAT INTERN PEL DECRET ÒMNIBUS

Amb la seva estratègia en matèria d'habitatge, el líder del PP vol girar full de la crisi interna que ha viscut aquesta setmana el partit arran de nou decret òmnibus que el Govern central va acordar amb Junts.

El vot afirmatiu del PP a aquest text, després que fa una setmana el Grup Popular va optar pel 'no' a un decret similar --tot i que més extens-- va provocar desconcert entre càrrecs de la formació, que no entenien aquest "gir de 180 graus" en menys d'una setmana.

Aquest debat intern també es va viure a la direcció del partit, en què no tots els membres eren partidaris del 'sí', el vot que finalment va anunciar Feijóo després de parlar també amb alguns barons territorials.

A Génova justifiquen el seu vot a favor al Congrés --el debat de convalidació del decret se celebrarà aquest mes de febrer-- per "trencar el relat del Govern central" sobre que el Partit Popular no està a favor de la revaloració de les pensions.

"AQUESTES BANDADES TENEN ELS SEUS RISCOS"

Alguns dirigents del PP consultats per Europa Press han expressat la por que Vox tregui profit d'aquest gir del Grup Popular amb el decret òmnibus. Els atacs d'Abascal contra el PP en els últims dies s'han incrementat.

Segons el líder de Vox, Feijóo demostra la seva "incapacitat per exercir l'oposició com Déu mana en aquests moments", atès que l'oposició al Govern central ha de ser "frontal" al Parlament, als tribunals i als carrers.

"Aquestes bandades del PP tenen els seus riscos", ha assenyalat en privat un veterà dirigent popular, que ha admès que hi ha desconcert entre quadres del partit perquè se'ls va demanar recollir signatures al carrer per demanar a Sánchez aprovar la pujada de les pensions i al final "ha quedat en res".